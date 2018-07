Usiminas tem lucro de R$ 157 milhões no 1º trimestre, alta de 45%

A Usiminas registrou no primeiro trimestre de 2018 lucro líquido de R$ 157,2 milhões, 45% maior que o mesmo período do ano passado, de R$ 108 milhões. O resultado reverte ainda prejuízo do quarto trimestre de 2017, que foi de R$ 45 milhões, e foi impulsionado por preços maiores de aço e maiores exportações de minério de ferro.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no critério ajustado - que considera a participação proporcional de 70% da Unigal e outras controladas - somou R$ 641,2 milhões de janeiro a março, com destaque para a Unidade de Siderurgia, que atingiu Ebitda ajustado de R$ 568,6 milhões no trimestre. Na comparação com o primeiro trimestre de 2017 o indicador teve um aumento de 20%.

A margem Ebitda ajustado passou para 19,8%, menor que a de 22,7% na mesma comparação. Sem ajustes, o Ebitda foi de R$ 622 milhões no primeiro trimestre, 18% acima de igual intervalo do ano anterior, com margem de 19%, contra 23%.

O resultado financeiro ficou em R$ 133,8 milhões negativo, 145% acima dos R$ 54,581 milhões do primeiro trimestre de 2017.