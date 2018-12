Vale compra empresa de tecnologia de beneficiamento de minério por R$ 1,95 bilhão

A mineradora Vale informou na noite desta terça-feira, 11, que assinou um acordo com a Hankoe FIP para adquirir por cerca de R$ 1,95 bilhão (US$ 500 milhões) a New Steel, uma empresa que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento de minério de ferro.

A New Steel, informou a Vale, possui atualmente patentes de processos de concentração a seco (FDMS, na sigla em inglês) em 56 países.

“Essa tecnologia apoiará o desenvolvimento das iniciativas de ‘pellet feed’ de alta qualidade da Vale, incluindo o projeto de ‘pellet feed’ 20 Mtpa do Sistema Sudeste”, disse a mineradora brasileira.

A Vale tem focado em vendas de minério de ferro de maior qualidade, apoiada principalmente pelo projeto S11D, no Pará, em meio à forte demanda da China pelo produto menos poluente.

Com uma forte geração de caixa pela venda do seu minério premium, a Vale anunciou na semana passada a compra de fatia majoritária na empresa de mineração Ferrous Resources por cerca de US$ 550 milhões.

A Vale tem dito que utilizará parte de seus recursos para aquisições de menor porte.

Segundo a Vale, a expectativa é de que a transação da New Steel seja concluída em 2019, sujeita à satisfação de certas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).