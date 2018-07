Vale conclui venda de seu negócio de fertilizantes para a Mosaic

A Vale anunciou nesta segunda-feira, 8, a conclusão da venda da Vale Fertilizantes para a Mosaic, conforme havia anunciado em fato relevante de 2 de janeiro.

Na ocasião, a Vale informou que alguns ajustes finais tinham sido realizados nos termos e condições da transação. A Vale decidiu reter participação acionária no terminal portuário Tiplam, no Porto de Santos, da VLI, que anteriormente estava incluída na transação.

A Vale receberá cerca de US$ 1,15 bilhão mais 34,2 milhões de ações da Mosaic, representando 8,9% do capital total da Mosaic após a emissão de ações. Anteriormente, a transação tinha um valor estimado de US$ 2,5 bilhões, metade em dinheiro e metade em ações.

A Mosaic também divulgou nota informando a conclusão da operação. Conforme o comunicado, Luciano Siani Pires, diretor Financeiro da Vale desde 2012, foi eleito membro do conselho de administração da Mosaic.

Em nota, a Vale disse que a transação contribuirá para a redução da dívida da empresa e para a "simplificação do portfólio de ativos".

