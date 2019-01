Vale firma parceria em energia eólica

A mineradora brasileira Vale assinou contrato de longo prazo com a desenvolvedora de projetos de energia Casa dos Ventos para a compra da produção do parque eólico Folha Larga Sul, em Campo Formoso, na Bahia, em negócio que inclui opção de aquisição da usina pela companhia no futuro, segundo comunicado divulgado pela companhia na terça-feira, 15.

“A parceria é mais um passo na estratégia da Vale de atingir 100% de autoprodução de energia elétrica no Brasil até 2030 utilizando energia de fontes renováveis”, acrescentou a empresa, no comunicado.

Aposta

Com potência instalada de 151,2 MW, o projeto com investimento de responsabilidade da Casa dos Ventos, possui energia contratada por 23 anos e tem o início da operação comercial prevista para o primeiro semestre de 2020. O investimento no empreendimento será de responsabilidade da Casa dos Ventos, de acordo com informações da mineradora. /WAGNER GOMES E REUTERS