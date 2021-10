Lucro da Vale sobe 33,6% no 3º trimestre e atinge US$ 3,9 bilhões

Mesmo com o preço do minério de ferro perdendo força, a Vale apresentou um lucro líquido de US$ 3,9 bilhões no terceiro trimestre do ano, alta de 33,6%em relação ao mesmo intervalo de 2020. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, no entanto, o lucro caiu 48,7%. No acumulado do ano, o lucro foi a US$ 17 bilhões, alta de 311% sobre os primeiros nove meses de 2020.

Já a receita líquida da companhia foi a US$ 12,7 bilhões no intervalo entre julho e setembro, aumento de 17,8% ante o segundo trimestre de 2020. Na comparação com o intervalo entre abril e junho, a queda foi de 23,9%.

“Neste terceiro trimestre, nossa produção de minério de ferro foi próxima a 90 milhões de toneladas, com um progresso significativo na retomada operacional do Complexo de Vargem Grande. Continuamos a trabalhar para melhorar a confiabilidade operacional, especialmente no negócio de Metais Básicos”, afirmou o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, em documento que acompanha o demonstrativo da mineradora, divulgado na noite desta quinta-feira, 28.

Preço do minério

No terceiro trimestre do ano, o preço médio realizado pela companhia para a venda de minério de ferro foi de US$ 126,70 a tonelada, ante um valor de US$ 112,10 a tonelada no mesmo intervalo do ano passado e de US$ 182,80 a tonelada no segundo trimestre do ano.

Carro-chefe da companhia, a venda de minério de ferro pela mineradora brasileira, no trimestre passado, somou 67,8 milhões de toneladas, crescimento anual de 3,2%. Já as vendas de pelotas foram de 8 milhões de toneladas de julho a setembro, 5% abaixo do mesmo período do ano anterior.