Vale pagou US$ 9,3 bi em impostos e royalties em 2021, alta de 63%

A Vale pagou US$ 9,3 bilhões em impostos e royalties globalmente no ano de 2021, dos quais 89% (US$ 8,3 bilhões, o equivalente a R$ 45 bilhões) no Brasil, onde está a maior parte de suas operações. O número total representa um aumento de 63% em relação a 2020, quando a mineradora pagou US$ 5,7 bilhões. Esse acréscimo, segundo a empresa, é resultado em grande parte de preços mais elevados de minério de ferro e cobre.

As informações fazem parte da terceira edição de Relatório de Transparência Fiscal da mineradora, divulgado nesta quarta-feira, 1, e que compartilha detalhes dos tributos que a empresa paga e das contribuições que faz para os lugares onde atua. "Com essa publicação, a Vale reforça a transparência e segue na construção de relações positivas com seus diversos stakeholders, buscando ser reconhecida pela sociedade como uma referência em criação e compartilhamento de valor", destaca a empresa em nota.

A contribuição econômica global da Vale alcança US$ 45,6 bilhões em 2021 e US$ 317 bilhões nos últimos 10 anos. Esse valor considera, além dos tributos, os montantes pagos a fornecedores, os salários de mais de 200 mil empregados próprios e terceiros, e os reinvestimentos, entre outros.

"Os tributos que pagamos representam uma das formas como abraçamos a responsabilidade de integrar a sustentabilidade ao nosso negócio”, explica na nota o diretor Tributário Global, Octavio Bulcão. “Nossa contribuição tributária tem um papel fundamental no apoio às comunidades, pessoas e governos das regiões onde operamos, gerando um forte e positivo legado econômico, social e ambiental”.

O relatório, que teve sua primeira edição publicada em 2020, detalha os princípios para a abordagem da Vale em relação a tributos e investimentos. Inclui informações relativas a tributos sobre renda, mineração, folha de pagamentos e produtos e serviços, entre outros, e fornece dados sobre valores pagos no Brasil, Canadá, Indonésia e Moçambique.