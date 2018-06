Vale tem produção recorde de minério de ferro em 2017

A Vale alcançou produção recorde de minério de ferro no ano passado ao atingir um volume de 366,5 milhões de toneladas, próxima do piso do intervalo da meta, que ia de 360 milhões de toneladas a 380 milhões de toneladas. Na comparação com 2016 a produção da commodity cresceu 5,1%.

O recorde da produção de minério de ferro, destacou a mineradora brasileira em seu relatório de produção, ocorreu principalmente por conta do aumento de produção do projeto S11D, que teve início no fim de 2016. A companhia destaca que o cronograma segue conforme o planejado.

A Vale frisa que a produção ficou perto do piso de seu guidance porque houve redução dos volumes de produção do minério de alta sílica, que é aquele de mais baixa qualidade, nos Sistemas Sul e Sudeste, diante da estratégia da companhia de maximizar suas margens.

Para 2018 a Vale confirmou, no mesmo documento, sua projeção de produzir em torno de 390 milhões de toneladas de minério de ferro, como havia divulgado em dezembro do ano passado.

Já as vendas de minério de ferro em 2017 registraram leve recuo de 0,7% para 291,329 milhões de toneladas. Levando-se em conta apenas os dados do último trimestre do ano passado, a produção de minério de ferro pela Vale somou 93,361 milhões de toneladas, aumento de 1,1% na relação anual e queda de 1,8% ante o trimestre imediatamente anterior. Já as vendas no trimestre em questão somaram 79,958 milhões de toneladas, queda de 3,1% ante o quarto trimestre de 2016, porém aumento de 4,1% ante o terceiro trimestre do mesmo ano.

Os volumes de minério "blendado" da Vale, que são aqueles em que minério de mais alta qualidade é misturada com de mais baixa qualidade, na Ásia, totalizaram 66,2 milhões de toneladas no ano passado, volume 24,9 milhões de toneladas superior ao visto em 2016. Essa tem sido outra estratégia que a Vale tem utilizada para aumentar suas margens e o produto tem sido muito bem aceito no mercado asiático.

No quarto trimestre do ano, o teor médio de minério de ferro da Vale foi de 64.3%, um pouco maior do que os 64,1% do observado no trimestre imediatamente anterior, principalmente devido ao maior volume vindo do projeto S11D e também por conta da diminuição do produto de alta sílica.

O Sistema Norte contribuiu no quarto trimestre com 46,683 milhões de toneladas do volume produzido de minério de ferro da Vale no período, de 93,361 milhões de toneladas. Desse total, 38,955 milhões de toneladas vieram de Carajás, mas o projeto S11D já respondeu por 7,728 milhões de toneladas no período.