Confira ranking de veículos importado mais vendidos no País em 2018

Com o aumento da demanda e o fim de uma tarifa adicional no IPI, a venda de carros importados cresceu 26,3% em 2018.

Segundo o ranking da Abeifa, associação que reúne importadores que atuam no mercado brasileiro, o veículo importado mais vendido no País foi a picape Hilux, fabricada pela Toyota na Argentina. Segundo o guia de compras do Jornal do Carro, um modelo 2018 não saiu por menos de R$ 120 mil.

O segundo mais vendido foi o sedã Fiat Cronos, com quase 30 mil vendas, seguido do Chevrolet Tracker. Foram 26.101 unidades do SUV vendidas.

Confira abaixo os 20 carros importados mais vendidos aqui no ano passado:

1) Toyota Hilux - 39.310 unidades

2) Fiat Cronos - 29.311

3) Chevrolet Tracker - 26.101

4) Ford Ranger - 20.557

5) Chevrolet Cruze Sedan - 19.823

6) Volkswagen Amarok - 18.766

7) Toyota Hilux SW4 - 13.456

8) Nissan Frontier - 6.316

9) Volkswagen Tiguan - 5.772

10) Kia Sportage - 5.648

11) Volkswagen SpaceFox - 5.573

12) Chevrolet Cruze HB - 5.531

13) Chevrolet Equinox - 5.089

14) Ford Fusion - 4.497

15) Nissan Sentra - 4.423

16) Volkswagen Jetta - 4.399

17) Ford Focus Sedan - 4.257

18) Toyota RAV4 - 4.221

19) Citroën C4L - 3.229

20) Ford Focus - 2.933