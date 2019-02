Venda de veículos novos tem alta de 10% em janeiro, dizem fontes

O mercado de veículos novos começou 2019 com crescimento de 10% em janeiro ante igual mês do ano passado, mostram dados preliminares obtidos pelo Broadcast com fontes do setor automotivo.

Foram 199,8 mil unidades emplacadas no primeiro mês do ano, em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em relação a dezembro, no entanto, os dados preliminares de janeiro mostram queda de 14,8%.

Os resultados definitivos serão divulgados na terça-feira, 5, pela Fenabrave, federação que reúne as concessionárias de veículos. A entidade também vai divulgar suas projeções para o ano.

A Anfavea, associação que reúne as montadoras, já divulgou suas previsões para 2019 e espera alta de 11,4% nas vendas. Para a produção, a estimativa é de expansão de 9%. Já a exportação, diz a Anfavea, deve cair 6,2%.