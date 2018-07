Vendas de veículos flex somam 2 mi em 2007, ante 1,43 mi em 2006 As vendas de veículos bicombustíveis no Brasil totalizaram 2 milhões de unidades em 2007, contra 1,43 milhão de unidades comercializadas no ano anterior, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta segunda-feira. A participação de veículos flex no total das vendas registradas no Brasil encerrou o ano em 85,6 por cento, contra 78,1 por cento em 2006. Em dezembro, as vendas de veículos flex somaram 200,7 mil unidades, contra 196,7 mil em novembro e 161,1 mil em dezembro de 2006. (Por Vanessa Stelzer, Texto de Roberto Samora)