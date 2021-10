Vibra, ex-BR Distribuidora, fecha acordo de compra da Comerc Energia

No dia da precificação de sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês), a Comerc, uma das principais comercializadoras de energia do País, virou o jogo e acabou nas mãos da Vibra, ex-BR Distribuidora, surpreendendo até os bancos que trabalharam na oferta, de acordo com fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast.

Ontem à noite, já havia sido acertado com os fundos que se propuseram a ficar com mais de 80% da oferta, que o preço das ações ficaria no piso da faixa indicativa, a R$ 16,87. O teto era de R$ 18,56. No piso, a oferta movimentaria R$ 1,4 bilhão.

O acerto com os fundos ocorreu depois de uma semana de negociações de preço para manter a oferta em pé, em meio à uma forte volatilidade do mercado de ações, que derrubou o IPO da Environmental ESG Participações, braço de gestão de resíduos da Ambipar, ontem.

Os fundos Atmos, Verde Asset e Vinci Equities, além da Núcleo Capital, BC Gestão de Recursos, Itaú Unibanco, Truxt Investimentos e Neo Gestão de Recursos haviam sinalizado que entrariam na oferta quando foi lançada. "Os investidores ficam a ver navios", afirmou uma das fontes envolvidas na negociação.

A Comerc tem destacado para os investidores sua vocação sustentável, uma vez que só opera com energia limpa. Os recursos a serem captados devem ser usados em seis projetos de energia solar e em dois eólicos. Além disso, 11% do total devem ir para investimentos em geração distribuída na área de concessão da Cemig, a empresa de energia elétrica do Estado de Minas Gerais. A Comerc tem 16% do mercado, com 1,2 mil clientes e presta serviços para grupos como Ambev, BRF, Whirlpool e Klabin.