Visa anuncia Nuno Lopes Alves como novo presidente no Brasil

A bandeira de cartões Visa anunciou hoje a nomeação de Nuno Lopes Alves como novo presidente da companhia no Brasil. O executivo continuará a integrar a equipe de liderança do grupo na América Latina e Caribe, e sucede Fernando Teles, que, após quase cinco anos, largou o bastão, na semana passada.

Nascido no Brasil, Alves traz mais de 23 anos de experiência ao seu novo cargo. Sob seu comando, a Visa afirma que segue "comprometida" com as crescentes demandas dos consumidores no Brasil e com a aceleração da inovação no disputado segmento de meios de pagamentos.

"A Visa do Brasil é essencial para nosso crescimento e um impulsionador crítico de nossa estratégia na região da América Latina e Caribe", afirma o presidente regional da Visa para a América Latina e o Caribe, Eduardo Coello, em nota à imprensa. "O Brasil é um mercado onde a inovação, especialmente em nosso setor, está evoluindo muito rapidamente, e ter uma sólida estratégia e equipe para continuar transformando o cenário de pagamentos e de comércio é fundamental", acrescenta.

Em seu primeiro posicionamento como presidente da Visa do Brasil, Alves enfatiza a diversidade de parceiros no País. "Estou na expectativa de trabalhar em parceria com nossos emissores, fintechs, estabelecimentos comerciais, credenciadores e parceiros governamentais locais para continuar acelerando nossa estratégia de pagamentos sem atrito, explorar novas formas de pagamento no ponto de venda e expandir ainda mais nossas experiências de comércio digital e de omnichannel", diz.

Com MBA pela IESE Business School e bacharelado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele foi responsável por assuntos de gestão e negócios nos países e territórios da região Andina da Visa. Tem passagens ainda em empresas como Accenture e Barclays.