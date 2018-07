Volcker pode ser nomeado 'czar dos veículos' nos EUA O "czar dos veículos" apontado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, para fiscalizar o plano de ajuda às montadoras pode ser nomeado ainda esta semana se o Congresso aprovar o pacote de estímulo ao setor. A informação foi dada pela presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, em entrevista transmitida nesta terça-feira. Pelosi disse ao programa "Today Show" da NBC que tem preferência pela nomeação do ex-chairman do Federal Reserve, Paul Volcker, recentemente nomeado por Obama como chefe de um painel de conselheiros econômicos que tem o objetivo de tirar a economia do país da recessão. Líderes democratas e a Casa Branca estão negociando um pacote de ajuda de até 15 bilhões de dólares em empréstimos para resgatar as três companhias de Detroit. O projeto final terá que ser aprovado pelo Congresso. A General Motors, a Ford e a Chrysler submeteram na semana passada planos de negócios ao Congresso, em um empenho por obter um resgate. Na entrevista gravada na segunda-feira, Pelosi afirmou que o "czar dos veículos", que vai presidir um conselho de supervisão do estímulo às montadoras, deve ser proativo antes de simplesmente supervisionar o plano de ajuda.