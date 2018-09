Volkswagen Caminhões e Ônibus vai lançar portal de logística no Brasil

A Volkswagen Caminhões e Ônibus vai lançar no Brasil um portal digital de logística para tentar ampliar receitas com o lucrativo mercado de serviços de transportes, disse o presidente-executivo da companhia, Roberto Cortes.

Desenvolvido em parceria com o RIO, que assim como a Volkswagen Caminhões é controlada pelo Grupo Traton, o produto inicialmente será para veículos da marca, que a partir de 2019 sairão de fábrica com conexão digital batizada de RIO Box.

A partir da inteligência de dados do uso do veículos e armazenados em nuvem, o RIO será um meio para oferta de 20 serviços que hoje são comprados individualmente, disse Cortes à Reuters em entrevista por telefone.

O leque de serviços pode incluir desde encomendas para troca de peças e revisão, até monitoramento de segurança e apólices de seguro sob medida.

“Tudo isso poderá ser contratado de forma mais rápida e barata”, disse Cortes, adiantando que conversas com potenciais parceiros já estão em andamento, incluindo com a Omnilink, empresa de produtos de segurança, como telemetria e monitoramento, e de gestão de frotas.

A iniciativa reproduz iniciativas semelhantes desenvolvidas em regiões como a Europa e é pensada para fazer com que serviços de logística passem a ter uma parcela crescente nas receitas.

“É uma mudança estratégica que nos tornará muito mais do que apenas uma fabricante de caminhões, para explorar o negócio rentável de serviços”, disse Cortes, que no entanto evitou fazer projeções de receita para o novo braço de negócios.

Progressivamente, a VW Caminhões e Ônibus vai estender o RIO. Geograficamente, o produto será posteriormente lançado no México, na Argentina e no Chile.

O cardápio de serviços também deve crescer para englobar todo o mercado, em vez de apenas clientes da marca, à medida que os produtos podem incluir monitoramento de entregas em todos os modais logísticos, incluindo aviões e navios, além da contratação de fretes.

Na Europa, a VW Caminhões e Ônibus já tem um parceiro para plataforma de entregas e a empresa está procurando um para operar o mesmo serviço no Brasil, disse Cortes.

A movimentação da montadora acontece num momento de recuperação do mercado automotivo brasileiro, na esteira da lenta retomada da economia do país.

Segundo a Anfavea, as vendas de caminhões no país de janeiro a agosto chegaram a 46,1 mil unidades, alta de 49,5% na comparação com mesma etapa de 2017. Os licenciamentos de ônibus no período somaram quase 9 mil unidades, alta de 16,7%.