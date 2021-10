Volkswagen, Raízen e Shell se unem no desenvolvimento de projetos para reduzir emissões

Parceria anunciada nesta sexta-feira, 29, entre a Volkswagen do Brasil, Raízen e Shell prevê o desenvolvimento de novas fórmulas do etanol com maior eficiência, uso de gás natural renovável feito a partir da sobra da cana de açúcar usada na produção do combustível e instalação de postos de recarga para carros elétricos.

As medidas serão implementadas até 2023 e vão ajudar principalmente na descarbonização do setor automotivo ao estimular o uso do etanol, aliado à estratégia complementar entre carros flex, híbridos e elétricos.

Outro objetivo é “valorizar no mundo a capacidade que o etanol tem”, segundo Lauren Wetemans, vice-presidente de negócios de Downstream da Shell para a América Latina.

Os três grupos defendem o uso do etanol como biocombustível com baixa emissão de gases de efeito estufa principalmente em países onde a eletrificação das frotas vai demorar a ocorrer em razão dos custos elevados.

Pela medição de emissões pela metodologia do poço a roda – que considera o CO2 não renovável emitido pelo veículo somado à emissão de CO2 no processo de produção e transporte – o etanol está à frente dos demais combustíveis, incluindo os modelos eletrificados quando avaliado a forma de geração da energia.

“Para nós, a estratégia não tem de ser só a eletrificação, pois há várias opções e o etanol melhora o meio ambiente, gera empregos, contribui para o crescimento da economia do País e tem muito espaço para crescer e alavancar o papel dos biocombustíveis”, afirma Pablo Di Si, presidente da Volkswagen América Latina.

A montadora já anunciou a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento para o uso do etanol como indutor de energia elétrica em carros a célula de combustível, por exemplo. Nos próximos dias, o grupo vai lançar dois carros elétricos para o mercado brasileiro, o ID.3 e o ID.4.

Novas fórmulas para o etanol

A parceria contempla o desenvolvimento de potenciais novas fórmulas de etanol pela Raízen e a Shell, com apoio da Volkswagen, que usará seus veículos para os testes, assim como sem centro de P&D. Também o fornecimento de gás natural renovável dos parques de bioenergia da Raízen para substituir o uso do gás natural nas fábricas da montadora no Brasil.

Segundo o presidente da Raízen, Ricardo Mussa, o gás renovável reduz em mais de 80% as emissões de CO2. Também será feito o fornecimento de energia para a rede de concessionárias Volkswagen por meio das usinas de geração distribuída de energia renovável.

O executivo informa que o fornecimento de biogás será produzido em sua planta de Piracicaba (SP), que receberá investimentos de R$ 250 milhões e vai atender outras empresas além da Volkswagen. Para as concessionárias da marca será oferecida energia solar e de biomassa, mais barata que a usada atualmente e renovável.

Em paralelo, a Raízen vai instalar uma rede de eletropostos de recarga rápidos nos postos da Shell primeiro em grandes centros e corredores como os de São Paulo ao Rio e São Paulo a Belo Horizonte.

A empresa tem 7,3 mil postos no País e atual globalmente em exploração, produção, refino e comercialização de petróleo, gás natural, além de produção de biocombustíveis e renováveis.