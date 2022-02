Volvo anuncia investimento de R$ 1,5 bi em caminhões e ônibus no Brasil

A gigante sueca Volvo anunciou nesta quarta-feira, 2, que vai investir R$ 1,5 bilhão no Brasil até 2025. Os investimentos da montadora, que produz caminhões e ônibus na capital paranaense, Curitiba, serão direcionados, principalmente, à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços.

O anúncio foi feito após a Volvo fechar 2021 com o melhor ano desde que chegou ao Brasil – o segundo maior mercado de caminhões da marca sueca no mundo. No total, a Volvo vendeu 21,8 mil caminhões no País, o que representa um crescimento de 45,7% sobre 2020. Para dar conta do recado, a empresa ampliou sua equipe, que hoje tem mais de 4 mil trabalhadores.

Leia Também Volvo Car cria corredor elétrico em estradas que unem São Paulo a várias capitais do País

Incluindo os demais países, a Volvo entregou 25,8 mil caminhões em toda a América Latina em 2021, superando em 43% o total do ano anterior, quando o mercado sofreu o impacto mais pesado da pandemia de covid-19, que teve efeitos sobre o transporte de cargas em todo o mundo.

“Para 2022, vemos boas perspectivas. No entanto, os desafios da cadeia de produção, tanto em capacidade quanto em aumento de custos, vão exigir atenção ao longo do ano todo”, disse Wilson Lirmann, presidente da Volvo na América Latina, referindo-se à escassez global de chips, que vêm limitando a produção da indústria automotiva.

A indústria de veículos começou o ano de 2022 com o pior mês de janeiro em vendas em 17 anos, segundo dados da Fenabrave, associação das concessionárias. Foram licenciadas no País em janeiro 126,5 mil unidades, considerando carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. A última vez que houve número de vendas tão baixos foi em 2005, quando foram comercializados menos de 110 mil veículos. A queda de janeiro deste ano em relação a igual período de 2021 foi de 26,1%.