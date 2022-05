Voo mais longo do mundo ligará Sydney a Londres e demorará 20 horas

A Qantas Airways deu vida nova a um plano para iniciar voos diretos que conectam a costa leste da Austrália com Nova York e Londres, após finalmente encomendar jatos Airbus para os serviços ultralongos.

A companhia aérea disse na segunda-feira, 2, que está comprando 12 unidades do modelo A350-1000 que podem voar sem escalas da Austrália para qualquer cidade do mundo. Os serviços comerciais começarão em Sydney no final de 2025, informou a empresa.

A Qantas planejava iniciar os voos de 20 horas de duração — que são chamados internamente de 'Projeto Sunrise' — em 2023, e estava perto de encomendar as aeronaves da Airbus quando a pandemia de covid-19 dizimou o setor de aviação.

A retomada do projeto sinaliza a confiança da companhia aérea em uma recuperação internacional de viagens com passageiros, além de uma maior demanda por voos sem escalas. A Qantas informou ainda que a demanda nas principais rotas para Londres, Los Angeles e Joanesburgo já excede os níveis pré-covid.

"Finalmente estamos vendo uma recuperação sustentada na demanda de viagens", disse Alan Joyce, CEO da Qantas. Ele descreveu os voos do Project Sunrise como "a solução final para a tirania da distância".

As aeronaves A350 da Qantas poderão transportar 238 passageiros em quatro classes diferentes — primeira, executiva, econômica premium e econômica. A maioria dos A350 transporta mais de 300 passageiros, de acordo com a operadora. Os aviões terão um tanque de combustível extra para ampliar o alcance para que possam voar as distâncias necessárias nas rotas previstas.

Em um mundo pós-covid em que as tensões geopolíticas também devem aumentar, os serviços ultralongos terão um apelo único porque ignoram os centros de viagens, segundo Rico Merkert, professor de transporte da escola de negócios da Universidade de Sydney. Para o professor, isso significa que os voos terão tarifas mais altas e serão mais rentáveis ​​para Qantas.

Os planos para esses serviços de voo sem precedentes estão em andamento desde pelo menos 2018. No início daquele ano, o CEO da Qantas desafiou a Boeing e a Airbus a criar uma aeronave que pudesse voar rotas ultralongas com carga total e ainda pousar com combustível o suficiente para situações emergenciais.

A Qantas originalmente planejou o interior da aeronave para ajudar os passageiros a sobreviver a esses voos que são quase uma maratona aérea. A certa altura, Joyce calculou que havia espaço para incorporar beliches, creches e até mesmo um lugar para se exercitar na aeronave. A realidade comercial está definida para ser menos glamorosa. A Qantas informou que os assentos econômicos do avião terão mais dois centímetros de espaço para as pernas do que aviões comuns, embora as cabines de primeira classe venham com um assento, uma cama e uma porta.

Mais de 40% da cabine será de assentos premium em comparação com cerca de 30% nas aeronaves Boeing 787 e Airbus A380 da Qantas. Os novos aviões terão "uma zona de bem-estar" no meio, onde os passageiros podem se esticar ou fazer uma pausa.

A Qantas também reportou uma recuperação nas viagens aéreas de negócios que foi mais acentuada do que o esperado. A demanda de pequenas empresas está acima dos níveis pré-covid e as viagens corporativas estão 85% recuperadas.

Neste segundo trimestre de 2022, a capacidade doméstica da Qantas será de 105% em relação aos níveis de 2019. A capacidade internacional deve ficar pouco abaixo de 50% no mesmo período, subindo para cerca de 70% no trimestre a partir de julho, disse a companhia aérea.

A Qantas também confirmou um pedido de frota doméstica, anunciado em dezembro, para 40 aeronaves dos modelos chamados A321XLR e A220, além de opções para mais 94 jatos ao longo de pelo menos uma década. Essas aeronaves substituirão os antigos Boeing 737 e 717 da companhia aérea.

As aeronaves A350 serão entregues à Qantas entre 2025 e 2028.