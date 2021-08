Votorantim Cimentos planeja segunda tentativa de IPO para 2022

A Votorantim Cimentos planeja chegar ao mercado de capitais no ano que vem. O presidente da companhia, Marcelo Castelli, disse ao Estadão/Broadcast que ainda não há uma data exata, mas que o IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) pode acontecer em algum momento de 2022.

O movimento, na verdade, marca uma segunda tentativa de IPO pela companhia. Há oito anos, a companhia tentou estrear na Bolsa brasileira, mas acabou tendo de desistir da empreitada por causa da falta de interesse de investidores.

Castelli diz que, agora, o IPO poderá ser duplo, no Brasil e em Nova York. “A listagem dupla é a melhor combinação. Somos líderes no Brasil e sexto player global. Temos muitos predicados que nos deixarão com bom interesse no nosso IPO.”

Em 2021, apesar do “boom” da construção civil, duas rivais da Votorantim tiveram de postergar seus planos na B3. Em julho, a CSN Cimentos decidiu adiar a sua abertura de capital. Pouco antes, a InterCement não havia conseguido fazer sua operação por discordar dos preços pedidos pelos investidores, que queriam pagar menos que o valor mínimo solicitado.

Em balanço divulgado ontem, a empresa apontou lucro líquido de R$ 692 milhões no segundo trimestre, ante prejuízo de R$ 153 milhões de igual período de 2020.