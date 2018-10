Vulcabrás Azaleia conclui aquisição da Under Armour no Brasil

A Vulcabrás Azaleia, dona de marcas como a Olympikus, concluiu a aquisição da totalidade do capital social da Under Armour no Brasil, com sede em Jundiaí, no interior de São Paulo. O valor da aquisição será de R$ 97,5 milhões, pagos em nove parcelas mensais.

Segundo fato relevante, foram também firmados contratos de franquia e importação, dentre outros, entre Vulcabras CE e sociedades do Grupo Under Armour.

A Vulcabras passará a ser a distribuidora e licenciada exclusiva das marcas “Under Armour” no Brasil para calçados, vestuário e acessórios pelo prazo de 10 anos.

A aquisição foi aprovada em reunião do conselho de administração realizada no dia 28 de setembro. A empresa havia informado sobre a aquisição da UA Brasil em fato relevante no dia 6 de julho.