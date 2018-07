Wall Street sobe com plano de infra-estrutura e montadoras As bolsas de valores norte-americanas fecharam no maior patamar em um mês nesta segunda-feira com o otimismo de que o plano proposto pelo presidente-eleito Barack Obama ajudará a enfraquecida economia a evitar uma recessão mais profunda e com esperanças de um resgate do governo a montadoras. O índice Dow Jones teve alta de 3,46 por cento, a 8.934 pontos. O Standard & Poor's 500 subiu 3,84 por cento, a 909 pontos. O Nasdaq saltou 4,14 por cento, a 1.571 pontos. Em uma segunda sessão consecutiva de grandes ganhos, o S&P 500 passou a acumular alta neste mês, dando espaço para um crescente coro no mercado formado por aqueles que acreditam que o pior já passou para as ações. O mercado acionário norte-americano não registra um mês de ganho desde agosto, antes do colapso do Lehman Brothers ter intensificado a crise de crédito. Companhias de materiais e construção tiveram alta com esperanças de uma nova onda de construções nacionais alimentando os ganhos da sessão. A Caterpillar subiu quase 11 por cento, enquanto a Terex Corp, fabricante de equipamentos de construção e mineração, saltou 18 por cento. Investidores também ficaram esperançosos de que as linhas de financiamento para as três montadoras norte-americanas pode estar eminente. As ações da General Motors e a Ford saltaram mais de 20 por cento e 24 por cento, respectivamente. "Olhe para os setores que estão funcionando, qualquer coisa relacionada a infra-estrutura está subindo", afirmou Kevin Kruszenski, líder de operações da KeyBanc Capital Markets. "Definitivamente quem fabrica 'coisas' está no lado positivo."