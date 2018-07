Wall Street sobe otimista com pacote econômico e Qualcomm As bolsas de valores dos Estados Unidos subiram nesta quinta-feira, após líderes do governo terem chegado a um acordo sobre um plano de redução de impostos para estimular a economia do país. Além disso, uma perspectiva otimista sobre a produtora de chips para celulares Qualcomm ajudou a impulsionar o termômetro de tecnologia Nasdaq. O índice Dow Jones subiu 0,88 por cento, a 12.378 pontos. O Standard & Poor's 500 teve alta de 1,01 por cento, para 1.352 pontos. O Nasdaq avançou 1,92 por cento, a 2.360 pontos. Preocupações de que a economia está à beira de uma recessão foram amenizadas após o Congresso e a Casa Branca terem concordado sobre o esboço para um pacote de estímulo econômico que dará a 117 milhões de famílias uma restituição nos impostos. O acordo, alcançado menos de uma semana após o presidente George W. Bush ter anunciado que uma proposta estava em andamento, ajudou no avanço das ações nesta quinta-feira. As ações de tecnologia subiram após a Qualcomm ter divulgado um lucro trimestral maior e aliviado os investidores ao relatar que o mercado de telefones celulares ainda está vigoroso mesmo com a desaceleração econômica. "Os investidores ficaram encorajados após (os parlamentares) terem chegado a um acordo em princípio, de maneira rápida", disse Angel Mata, diretor-gerente de negociações de ações da Stifel Nicolaus Capital Markets, em Baltimore. (Reportagem de Caroline Valetkevitch)