Wall Street tem alta por expectativa de corte de juro As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas pela compra de ações de manufatureiras e bancos, depois que a fraqueza de dados sobre o setor imobiliário aumentou a expectativa por um novo corte do juros nesta semana. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 1,45 por cento, para 12.383 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,02 por cento, para 2.349 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 1,75 por cento, a 1.353 pontos. Uma forte queda nas vendas de casas novas em dezembro consolidou a visão de que os formuladores de política do Federal Reserve, seguindo o corte emergencial feito na semana passada, farão outra profunda redução na taxa básica de juro nesta quarta-feira. Apesar de a queda nos dados de moradias ser perturbadora, a possibilidade de uma redução do juro, junto a um pacote de estímulo econômico avaliado em 150 bilhões de dólares, ajudou a impulsionar as ações de empresas manufatureiras como a General Electric e de construtoras como a Hovnanian Enterprises . O setor financeiro também registrou alta, com o índice do setor no S&P subindo 2 por cento. Esta foi a indicação mais recente de que investidores estão analisando o setor a busca de pechinchas após esses papéis sofrerem pesadas perdas em meio à crise no setor subprime. Os papéis do Bank of America, maior banco dos EUA em valor de mercado, subiram mais de 4 por cento. (Reportagem de Ellis Mnyandu)