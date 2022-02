Walmart reverte prejuízo e tem lucro acima do esperado

O Walmart anunciou nesta quinta-feira, 17, que obteve lucro líquido de US$ 3,56 bilhões no seu quarto trimestre fiscal de 2022, encerrado em 31 de janeiro. O resultado reverte o prejuízo de US$ 2,09 bilhões apurado no mesmo intervalo do ano anterior.

A empresa revelou ter tido lucro de US$ 1,53 por ação, em termos ajustados, nos três meses encerrados em janeiro e superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que projetavam US$ 1,50 por papel. A receita da gigante do varejo somou US$ 152,87 bilhões no período, em tímida alta de 0,5% na comparação anual, mas acima do consenso do mercado, que era de US$ 151,72 bilhões.

As vendas da companhia nos Estados Unidos avançaram 5,7% na mesma base comparativa, a US$ 105,2 bilhões, enquanto no restante do mundo, caíram 22,6%, a US$ 26,997 bilhões.

Walmart no Brasil

No Brasil, a operação do Walmart foi comprada pelo fundo americano de private equity Advent em 2018 e mudou de nome em 2019, passando a se chamar Grupo Big. Já em 2021, em março, o Carrefour Brasil informou ao mercado que tinha fechado a compra do Grupo BIG por R$ 7,5 bilhões. A aquisição foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em janeiro deste ano, mas ainda precisa do aval do tribunal do órgão regulador, o que deve ocorrer em junho. Com a operação concluída, as 388 lojas do Grupo Big devem ser convertidas em marcas do Carrefour.