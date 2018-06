Walmart tem queda no lucro líquido a US$ 2,18 bilhões no 4º tri

NOVA YORK - O Walmart informou nesta terça-feira que seu lucro líquido recuou a US$ 2,18 bilhões, ou US$ 0,73 por ação, no quarto trimestre fiscal, de US$ US$ 3,76 bilhões, ou US$ 1,22 por ação, em igual período do ano anterior. O lucro ajustado por ação ficou em US$ 1,33, quando analistas ouvidos pela FactSet esperavam US$ 1,37.

A receita da companhia, por sua vez, subiu a US$ 136,3 bilhões, de US$ 129,75 bilhões anteriormente, o que superou a previsão de US$ 134,91 bilhões.

A gigante do varejo dos EUA informou que suas vendas nas mesmas lojas no país tiveram aumento de 2,6% no quarto trimestre fiscal, encerrado em 31 de janeiro, acima do ganho de 1,8% registrado um ano antes. A companhia teve um crescimento de 23% em suas vendas digitais nos EUA, menos que o avanço de 50% obtido um ano antes.

+ Walmart deve comprar mais de 40% de rival da Amazon na Índia

Para todo o ano fiscal, a Walmart espera que as vendas em lojas comparáveis tenham crescimento de 2% e as vendas líquidas avancem de 1,5% a 2%. Após o balanço, porém, a ação recuava 3,8% no pré-mercado em Nova York, por volta das 9h30 (de Brasília).

+ Via Varejo fecha 2017 com lucro de R$ 195 milhões

A receita anual da companhia superou US$ 500 bilhões pela primeira vez no ano fiscal de 2018.