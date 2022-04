Warren Buffett compra 11% da HP por US$ 4 bilhões e ações da empresa disparam

O conglomerado empresarial Berkshire Hathaway, do investidor Warren Buffet, comprou 11,5% das ações da HP, uma das empresas pioneiras no mercado de computação pessoal. As 120,9 milhões de ações foram adquiridas por US$ 4,2 bilhões. O mercado reagiu bem à notícia, e as ações da HP subiram cerca de 15% nesta quinta-feira, 7, chegando a valer US$ 40 cada.

Buffett há muito se esquiva de investir em empresas de tecnologia, dizendo que é muito difícil escolher vencedores de longo prazo. No entanto, ele gostou das perspectivas da Apple o suficiente para comprar mais de 5,6% da companhia por trás do iPhone nos últimos anos e parece que encontrou algo similarmente atraente na HP.

“Os investimentos da Berkshire agora dependem fortemente de empresas de serviços financeiros e tecnologia", disse Cathy Seifert, analista da CFRA Research.

Além dos investimentos em alta tecnologia na Apple, HP e na fabricante de carros elétricos BYD, o portfólio de US$ 351 bilhões da Berkshire inclui grandes investimentos no Bank of America, American Express, US Bancorp e agência de classificação de risco Moody's.

“A atual compra diversifica ainda mais o modelo operacional da Berkshire, atualmente centrado em energia, industrial, consumidor e seguros", disse Seifert. O arquivo da Berkshire não revela se Buffett ou um dos outros gestores de investimentos da Berkshire fez as compras da HP, mas Buffett disse que normalmente lida com investimentos de mais de US$ 1 bilhão. A Berkshire não respondeu às perguntas sobre o investimento da HP.

Muitos investidores acompanham de perto os movimentos de Buffett por seu histórico de sucesso ao longo das décadas.

Além de seu portfólio de investimentos, o conglomerado possui mais de 90 empresas, incluindo a ferrovia BNSF, Geico e várias outras grandes seguradoras, várias grandes empresas de serviços públicos e uma variedade de empresas de manufatura e varejo. / COM INFORMAÇÕES DA AP E EFE