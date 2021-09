Washington Olivetto exercita seu lado 'podcaster' em série de entrevistas com personalidades

Há quase cinco anos vivendo em Londres, o publicitário Washington Olivetto fez retorno relâmpago ao Brasil para gravar uma nova leva de episódios de seu podcast, o ‘W/Cast’. Se na primeira temporada os capítulos se concentraram em histórias da vida de Olivetto, a segunda será composta de entrevistas feitas durante cerca de 15 dias, no apartamento do publicitário no Rio. “Gravei dois episódios em alguns dias e posso garantir que as pessoas falam coisas que nunca disseram antes”, adianta Olivetto.

A nova temporada do podcast do publicitário mais conhecido no País – fundador da W/Brasil, imortalizada em canção de Jorge Benjor –, terá 18 episódios com pelo menos uma hora de duração cada. Benjor, avesso a entrevistas, aliás, dá as caras em um dos episódios e conta, por exemplo, qual é a melhor interpretação de outro cantor para uma de suas canções.

Ainda no campo da música, Lulu Santos – cuja música Descobridor dos Sete Mares foi tema de um comercial da Rider, em 1995, pelas mãos de Olivetto – conta que, antes de estourar em todo o Brasil, no início de 1980, chegou a gravar um compacto sob seu nome de batismo, Luiz Maurício.

A lista de entrevistados, no entanto, inclui também nomes do esporte (Raí), da música clássica (João Carlos Martins), da literatura (Mário Prata), do jornalismo (Pedro Bial), do cinema (Andrucha Waddington) e da TV (Boni).

A exemplo do que ocorreu na primeira temporada, o podcast tem o patrocínio da Bradesco Seguros. A estreia é no próximo dia 29, aniversário de Olivetto.

Ver e ouvir

Os episódios da nova temporada do W/Cast estarão disponíveis em todas as plataformas de áudio – como Spotify, Apple Music e Deezer – e também no site de vídeos YouTube. É um diferencial em relação à primeira temporada, conta Washington. Além dos entrevistados, os espectadores também poderão apreciar uma bela vista da Baía de Guanabara.