Santander vai oferecer crédito para veículos na plataforma Webmotors

Conhecida plataforma digital de anúncios de veículos, a Webmotors agora aposta no financiamento de automóveis entre pessoas físicas. A opção de crédito, por enquanto, estará disponível somente para os clientes da Webmotors que também são correntistas do Santander.

A maior parte das vendas viabilizadas pela Webmotors é feita hoje por meio das concessionárias, mas, em um levantamento, a empresa viu a oportunidade de oferecer o financiamento como uma maneira de viabilizar a aquisição de veículos de pessoas físicas, que podem ser amigos ou parentes. Após a fase inicial de lançamento, o financiamento entre pessoas será liberado para outros bancos.

Leia Também Caoa faz homenagem ao fundador do grupo com edição especial do Tiggo 8

“Com o novo serviço, ampliamos nossa atuação tanto com o consumidor, que encontra uma opção fora das lojas ou concessionárias, mas não tem o valor à vista para realizar a compra, como com o vendedor, que recebe todo o valor do veículo à vista”, Cris Rother, diretora de marketing da Webmotors.

Mercado sente efeito dos juros

A iniciativa da Webmotors é uma forma de fomentar o mercado de veículos, que teve reajustes de preços devido a uma combinação de fatores, como aumento na taxa básica de juros, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a escassez de semicondutores e o aumento do custo do frete marítimo da Ásia.

A Kelley Blue Book Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de veículos novos e usados, aponta que a média de variação de preços dos carros 0km teve aumento de 9% em 2021. Com isso, o mercado de seminovos ganhou mais a atenção do consumidor.

Isso, porém, não foi o suficiente para conter a queda de 27,5% nas vendas de seminovos no País em janeiro, o pior resultado para o mês em 12 anos. Foram vendidas 842,1 mil unidades vendidas no período, ante 1,16 milhãoem janeiro do ano passado.

De acordo com o consultor Paulo Garbossa, da ADK Automotive, o mercado busca opções para incentivar a compra e venda de veículos em um cenário macroeconômico desafiador. “Com a Selic a mais de 12% ao ano, é muito complicado comprar carros porque são juros muito altos. A ideia é tentar minimizar o tamanho do problema, com formas novas para a compra de um carro”, afirma.

Risco de inadimplência

No entanto, o financiamento de veículos gera risco de inadimplência ao Santander, que detém 70% da Webmotors. O banco já vem de uma situação complicada. O nível de inadimplência acima de 90 dias subiu de 2,1% para 2,9% no primeiro trimestre deste ano, em base de comparação anual. Por essa razão, as ações do Santander tiveram forte queda na B3, a Bolsa brasileira, na semana passada.

“Os financiamentos estão caros e ficam ainda mais caros por causa da inadimplência. No financiamento de pessoa para pessoa, há um medo nos bancos de varejo, que assumem o risco do crédito. O incremento nos negócios deve ser maior do que o risco”, diz Cassio Pagliarini, consultor associado da Bright Consulting.

Até o fim do ano, os consultores do setor não esperam uma redução de preços dos veículos, mas preveem descontos que, no fim das contas, reduzirão o valor pago pelo veículo, enquanto a referência de tabela se mantém.