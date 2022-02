Weg anuncia investimento de 23,5 milhões de euros para construção de fábrica em Portugal

A fabricante brasileira de equipamentos elétricos WEG anunciou nesta quarta-feira, 9, que vai investir 23,5 milhões de euros para construir uma nova fábrica de motores elétricos em Santo Tirso, em Portugal, no mesmo terreno onde já possui uma operação, dedicada à produção de motores industriais de baixa tensão. A expectativa é que a nova unidade entre em operação no primeiro trimestre 2024.

A nova fábrica vai permitir a ampliação da produção de motores elétricos de grande porte e transferir sua unidade localizada em Maia para Santo Tirso, centralizando as operações no mesmo local. Segundo o diretor superintendente da WEG Motores, Alberto Kuba, o investimento é um passo estratégico e muito importante para a expansão da empresa no mercado europeu.

A WEG iniciou suas operações em Portugal em 2002 com a compra de uma fábrica de motores elétricos em Maia. Em 2015, a companhia iniciou a construção de uma nova unidade em Santo Tirso, que foi inaugurada em 2018 e incorporou uma linha de produção mais verticalizada com processos de usinagem, fabricação de rotor, bobinagem, montagem e laboratórios de ensaios elétricos dedicados.

Segundo o presidente da Weg, Harry Schmelzer Jr., em entrevista concedida em janeiro ao Estadão, a internacionalização da companhia garante certa “imunidade” às dificuldades deste ano, como a alta na taxa de juros, o período eleitoral e a inflação no País.