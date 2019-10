Weg compra empresa de 'internet das coisas'

A Weg assinou nesta quarta-feira acordo para aquisição de 51% do capital social da V2COM, empresa especializada em Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) e soluções de telemedição para sistemas de energia elétrica e Smart Grid (rede elétrica inteligente). O valor da operação ou a forma de pagamento não foram divulgados.

No início da semana, a Weg tinha anunciado uma parceria com a FuelTech para conversão de motores a combustão em elétricos. Em setembro, a empresa também tinha adquirido o controle da PPI-Multitask, especializada em indústria 4.0, por valores também não divulgados.

Fundada em 2002, a V2Com é voltada à área de energia, tem sede em São Paulo (SP) e uma fábrica de hardware em Florianópolis (SC). No segmento de concessionárias de energia elétrica, a V2COM possui sob seu monitoramento ativos que totalizam mais de 30GW de potência instalada. A empresa também está à frente de acordos com provedores internacionais para projetos utilizando a tecnologia 5G no Brasil e em 2018 faturou R$ 37 milhões.

Em comunicado ao mercado, a Weg disse que o valor da aquisição não representa investimento relevante para a empresa.