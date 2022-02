WEG tem lucro de R$ 874 milhões no quarto trimestre de 2021, alta de 17,8%

A fabricante de equipamentos elétricos Weg encerrou o quarto trimestre de 2021 com lucro líquido de R$ 874,1 milhões, com crescimento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a empresa, os desafios na cadeia de suprimentos global e o consequente aumento dos custos das matérias-primas, em conjunto com a alteração no mix de produtos, devido à volta da receita de novos projetos de geração eólica, resultaram em redução das margens operacionais neste trimestre.

A receita operacional líquida totalizou R$ 6,5 bilhões entre outubro e dezembro, alta de 33,7% ante o último trimestre de 2020, sendo 28,6% no mercado interno e 38,1% no mercado externo. Já a geração de caixa nas atividades operacionais foi de R$ 939,4 milhões no ano de 2021. Esse resultado foi impactado pela necessidade de capital de giro no período, notadamente em relação ao aumento dos estoques da companhia — movimento que se fez necessário devido ao cenário de volatilidade e incertezas na cadeia global de suprimentos.

Investimento

No quarto trimestre a empresa investiu R$ 321,3 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, máquinas e equipamentos e licenças de uso de softwares, sendo 52% destinados às unidades produtivas no Brasil e 48% destinados aos parques industriais e demais instalações no exterior.

A empresa também busca expansão no exterior para se blindar do cenário local. Recentemente, a companhia anunciou o investimento de 23,5 milhões de euros para a construção de uma nova fábrica em Portugal.