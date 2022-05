WhatsApp lança plano com recursos exclusivos para empresas

O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou nesta quinta-feira, 19, o lançamento de um plano pago para empresas. A assinatura do WhatsApp Business dará acesso a recursos exclusivos aos negócios, como a criação de links personalizados para anúncios, como “wa.me/meuproduto”.

As empresas que adotarem o plano pago do WhatsApp também poderão utilizar o aplicativo em até dez dispositivos simultaneamente. No plano para pessoas físicas, que permanece gratuito, o limite de uso ao mesmo tempo é em quatro aparelhos.

Os valores para assinar o novo plano pago do WhatsApp para empresas ainda não foram anunciados pela Meta, dona do aplicativo.

De acordo com declaração do CEO Mark Zuckerberg, mais de 1 bilhão de pessoas se conectam ao WhatsApp Business semanalmente. Segundo o executivo, o plano pago poderá ser utilizado por empresas de todos os portes.

A nova versão do aplicativo visa reduzir os custos que as empresas têm com servidores, segundo a companhia. A nova interface de programação de aplicação, usada para conectar o WhatsApp a software de gestão de conversas com clientes, será baseada em computação em nuvem da meta. A empresa informou que irá divulgar mais informações sobre o WhatsApp Business pago “no futuro”.