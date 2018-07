Whirlpool vende Embraco para Japonesa Nidec por US$ 1,08 bi

A Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp e Consul de eletrodomésticos no País, vendeu para a japonesa Nidec Corporation a Embraco, divisão mundial de compressores para refrigeração. O negócio, avaliado em R$ 1,080 bilhão, inclui 8 fábricas espalhadas entre Brasil, China, Eslováquia e México, além de escritórios nos Estados Unidos e Rússia. A unidade da Itália não entrou no negócio e deverá ter suas a atividades encerradas, de acordo com a Whirlpool.

Em fato relevante, Whirlpool informou que a transação deve ser concluída no início de 2019 e estará sujeita aos órgãos reguladores de mercado. A expectativa da companhia é que a transação não tenha impactos significativos nos resultados financeiros da corporação, segundo o comunicado.

No mundo, a Embraco tem 11 mil funcionários e, no ano fiscal de 2017, contribuiu com cerca e US $ 1,3 bilhão para as vendas líquidas da Whirlpool, que somaram de US$ 21 bilhões.

A Whirlpool informou que pretende recomprar até US$ 1 bilhão em ações por meio de uma oferta, prevista para começar amanhã. A empresa planeja realizar recompras de seus papéis no mercado aberto ao longo do ano, após a conclusão da oferta pública.

Com a venda da divisão de compressores, a Whirlpool reafirma a estratégia de focar os seus negócios em produtos para o consumidor. No caso dos compressores, eles eram vendidos para outros fabricantes de geladeiras, além de garantir o suprimento da Whirlpool.

Para a Nidec, líder na fabricação de motores elétricos, a compra da Embraco é estratégica, avaliam especialistas. A empresa japonesa já fabricava motores para secadoras e lavadoras e falta para completar a linha de produtos motor para geladeiras. Com sede em Kyoto, a Nidec foi fundada em 1973 e tem mais de 100 mil empregados.

João Carlos Brega, presidente da Whirlpool Latin America e que anteriormente comandou a Embraco, disse, em comunicado, que a empresa, após a venda, continuará fornecendo compressores para a Whirlpool.

Verde e amarelo. Com sede em Joinville, em Santa Catarina, a Empresa Brasileira de Compressores, a Embraco, foi fundada em 1971 e ficou conhecida como a primeira multinacional brasileira por abrir fábrica fora do País no início dos anos 1990, na Itália. Também foi a primeira empresa brasileira a ter planta na China. Em 1997 foi comprada pela americana Whirlpool.

Além do pioneirismo na expansão fora do País, outra marca da Embraco é a inovação. A companhia detém cerca de 1.700 patentes.

Líder mundial na produção de compressores para refrigeração, anualmente a empresa investe entre 3% e 4% do seu faturamento em pesquisa em desenvolvimento.