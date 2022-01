XP compra fatia minoritária da gestora de recursos Suno

A XP anunciou hoje sua primeira aquisição de 2022, uma "participação minoritária estratégica" no grupo Suno, envolvendo a Suno Research, que produz conteúdo sobre o mercado financeiro, e a Suno Asset, que faz gestão de recursos. O tamanho da fatia adquirida não foi revelado, nem o valor da operação.

"A parceria irá ampliar o acesso a conteúdos sobre o mercado financeiro a milhões de pessoas e potencializar o desenvolvimento da Suno por meio do ecossistema da XP, acelerando, principalmente, o crescimento da Suno Asset", afirma comunicado da XP nesta terça-feira, grupo com 3,3 milhões de clientes e R$ 789 bilhões de ativos sob custódia.

Banco de investimentos concorrente BTG Pactual também fez aquisições de empresas que produzem conteúdo sobre o mercado financeiro. Em 2019, o banco pagou R$ 72,374 milhões pela revista EXAME, da Editora Abril. No ano passado, o BTG comprou a dona da Empiricus, a Universa, que reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor.

Grupo Suno

Fundada em 2016, a Suno elabora conteúdos gratuitos, por meio de análises, notícias, livros, cursos, entre outros, e pagos, como relatórios, carteiras recomendadas e consultoria, distribuídos por meio de um ecossistema digital e influenciadores de finanças.

No ano passado, a Suno lançou uma gestora de recursos independente, que está em processo de compra da carteira de ações da Mauá Capital, gestora do ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo. A Suno Asset tem cerca de R$ 700 milhões em recursos.

Pelos critérios definidos na operação, a Suno terá "total independência na sua atuação em todas as frentes". O fechamento da compra ainda está sujeito a determinadas condições usuais nesse tipo de transação.

A Suno possui cerca de 280 colaboradores e tem mais de 150 mil clientes em suas plataformas, com uma audiência de mais de 12 milhões de pessoas em seus portais e 6 milhões de seguidores nas redes sociais, segundo o comunicado.

Contato: altamiro.junior@estadao.com