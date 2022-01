XP compra Modal para crescer em investimentos, em 2ª aquisição do ano

Em uma transação relâmpago, a gigante XP, de Guilherme Benchimol, acaba de anunciar a compra do banco Modal. A negociação que avaliou o banco em um pouco mais de R$ 3 bilhões – um prêmio de 50% ante o fechamento da ação da instituição financeira no pregão de ontem. A operação será feita via troca de ações, ou seja, sem desembolso de caixa.

Trata-se da segunda aquisição da XP em menos de uma semana, que tinha acabado de anunciar a compra de uma fatia minoritária relevante da Suno, até então uma das poucas casas de análise de investimento ainda independentes do mercado.

Agora, com a compra do banco Modal, a XP dá fôlego a uma estratégia iniciada no início do ano passado, quando já tinha comprado a Eleven Financial. Ainda no ano passado, o BTG Pactual, que também briga pelo mercado das plataformas de investimento, fez outra aquisição de porte: comprou uma das pioneiras desse mercado, a Empiricus.

“O Brasil tem um dos setores financeiros mais concentrados do mundo e, juntos, seremos ainda mais competitivos em relação aos bancos tradicionais. Nossa prioridade é melhorar constantemente a proposta de valor para o consumidor brasileiro”, disse o presidente da XP, Thiago Maffra, em nota.

Mais clientes

Em comunicado ao mercado na manhã de hoje, a XP afirma que, junto com o Modal, terá um total de 3,8 milhões de clientes ativos e uma receita líquida combinada nos últimos 12 meses, até setembro de 2021, de R$ 11,8 bilhões. O documento aponta que, hoje, os cinco grandes bancos do País possuem 457 milhões de relacionamentos bancários no total e uma receita de R$ 427 bilhões. Com isso, a XP aponta, mais uma vez, os grandes bancos como os principais concorrentes.

A XP frisa que, pelo acordo, o banco Modal seguirá independente e com sua operação segregada da XP, apesar de passar de poder utilizar sua infraestrutura e tecnologia. Diz, ainda, que os atuais executivos “estarão alinhados aos nossos objetivos de longo prazo e continuarão a administrar o Banco Modal como um ecossistema financeiro aberto e independente, buscando oferecer a melhor experiência aos seus clientes”.

No fato relevante, a XP lembra que, se o banco Modal não conseguir o aval de todos os seus minoritários, serão incorporados 55,7% do capital social do Banco Modal – fatia pertencente ao seu acionista controlador. Aos demais acionistas será, então, oferecida a oportunidade de venda nas mesmas condições.