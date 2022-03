XP e Azimut fecham acordo no segmento de administração de fortunas

A XP e a Azimut Brasil fecharam nesta segunda-feira, 28, uma parceria estratégia na área de administração de fortunas, pela qual a Azimut terá acesso aos produtos de investimentos e de banking da XP, como linhas de crédito, cartão e acesso ao mercado de capitais. O acordo prevê que a XP possa adquirir participação minoritária relevante na Azimut Brasil Wealth Management ao término dele.

A Azimut ficará diretamente ligada ao canal de Wealth Services da XP, especializado em atender gestoras de patrimônio. O responsável pela área de Wealth Services da XP, Rogério Carvalho, diz que a XP irá criar uma estrutura totalmente dedicada no atendimento à Azimut e um pacote de serviços personalizados. Isso inclui a disponibilidade de um aplicativo sem marca (white label) para a Azimut.

A área de gestão de fortunas tem pouco mais de um ano e meio na XP, que conta com quase 200 gestoras de patrimônio parceiras. A cifra sob custódia é de cerca de R$ 40 bilhões. A Azimut é uma das mais tradicionais casas de wealth management (gestão de fortunas) do mundo. No Brasil, o Grupo Azimut possui R$ 30 bilhões em ativos. Desse total, R$ 11 bilhões estão debaixo da Azimut Wealth, que tem cerca de 3 mil clientes.

Com o acordo, as empresas aprofundam uma parceria que começou em outubro passado, quando a XP adquiriu participação na AZ Quest, gestora independente de ativos no Brasil e parte do Grupo Azimut. A operação entre XP Inc. e Azimut Brasil Wealth Management está sujeita a aprovação por parte do regulador competente.