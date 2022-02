XP vira sócia de fundador do site Buscapé em gestora de investimentos em startups

A XP Inc. acaba de ficar sócia da Headline, a nova gestora de venture capital (investimento de risco) do empresário e investidor Romero Rodrigues, que fundou o site Buscapé. Rodrigues criou a empresa no fim do ano passado depois que ele e os até então sócios da Redpoint eventures decidiram trilhar caminhos diferentes.

A gestora vai aproveitar toda sinergia com a americana Headline Global, sócia de Rodrigues na nova empresa. A firma com sede nos Estados Unidos tem 22 anos de experiência em venture capital no Vale do Silício, US$ 2 bilhões em ativos sob sua gestão e escritórios em sete cidades (San Francisco, Berlim, Paris, São Paulo, Taipei, Pequim, Tóquio). Por conta disso, a nova gestora vai contar com a plataforma global e também com o expertise dos sócios internacionais, Jeff Brody fundador da Redpoint e Mathias Schilling fundador da Headline Global, antiga e.ventures, que estão no comitê de investimento da gestora.

Plano da Headline e da XP

O plano da Headline é apoiar empreendedores brasileiros com capital, mentoria e rede de contatos. O próximo fundo, que deve ser captado em breve, vai buscar cerca de 30 empresas e terá foco na mesma estratégia do Redpoint eventures 1, criado em 2012, e Redpoint eventures 2, lançado em 2018, de investimentos em startups em estágio inicial. Juntos, os dois fundos investiram mais de US$ 300 milhões. Sob a gestão da Redpoint eventures estiveram unicórnios como Creditas, Gympass, Rappi e Olist.

"A gestora que estamos montando tem um formato inédito: um time de gestão completamente independente com experiência de operação e investimentos em startups, uma firma de VC global trazendo os melhores insights, práticas e tecnologias, e o poder e alcance de um dos principais protagonistas do mercado financeiro brasileiro", afirma Rodrigues em nota à imprensa. "Com a XP como sócia teremos todos os recursos necessários para avançarmos nessa direção", acrescenta o empresário.

Entre esses recursos, está a massa de agentes autônomos de investimento focados em captar novos negócios, reconhecer bons empreendimentos e apoiar projetos corporativos. Como escreve a XP na nota, são "mais de 9 mil assessores de investimento, consultores e family offices" que poderão trabalhar na originação de negócios.