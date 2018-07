A dez dias do prazo, só metade dos contribuintes entregou declaração do IR

Segundo a Receita Federal, foram entregues até a tarde desta sexta-feira, 20, 14,8 milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física.

A previsão do Fisco é que 28,8 milhões de contribuintes entreguem a declaração. O programa de preenchimento da declaração do IRPF de 2018, ano base 2017, está disponível no site da Receita. O prazo para a entrega da declaração começou em 1º de março e vai até 23h59 de 30 de abril.

Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, em 2017, em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima R$ 142.798,50.

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

As deduções por dependente estão limitadas a R$ 2.275,08. As despesas com educação têm limite individual anual de R$ 3.561,50. A dedução de gastos com empregadas domésticas é de R$ 1.171,84.