Investir em bitcoin? Pergunta persiste em 2018

Muito se discute, mas ninguém em sã consciência pode dizer se vale ou não a pena comprar bitcoin. Alguns estão chamando a moeda virtual de “ouro digital”, porque serviria de reserva de valor. Mas, essa é uma comparação injusta. O bitcoin não é físico e é muito volátil. Hoje, não dá para apostar que ele vá substituir as moedas que usamos no dia a dia, que têm lastro e emissão oficial.

O aspecto de raridade do bitcoin se dá pelo fato de que o limite de emissão dessa moeda é de 21 milhões de unidades. Mas, quem é o emissor? A nuvem de computadores. Isso dá segurança suficiente ao investidor, por conta da estrutura digital dessa moeda, que é o blockchain. Mas, qual o seu lastro efetivo? Tirando a procura pela moeda, o que a faz valer mais ou menos? As moedas comuns como o dólar ou yuan sofrerão tanto com inflação e mudanças de juros que deixarão de ser transacionadas ou deixarão de servir como reserva de valor? As autoridades monetárias ao redor do mundo ficarão caladas e não irão normatizar de alguma forma as moedas virtuais? São perguntas para lá de importantes – e não temos certeza alguma de suas respostas.

O fato é que, de julho de 2010 para cá, o crescimento do preço do bitcoin ultrapassou mais de 41 milhões porcento. Porém, comprar um bitcoin é tal como especular com opções: você pode ganhar muito ou perder tudo. Se gosta de muito risco, vá em frente. Mas, se não é sua praia, saia fora. Entrar nesse mercado porque é novidade e tem gente ganhando muito dinheiro não é razão suficiente. Invista de maneira inteligente, o que significa planejar, dedicar-se e conhecer sobre investimentos.