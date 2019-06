Neon lança função para investir troco em CDB

Inspirada nos populares cofrinhos em que se guardam as moedas recebidas de troco, a Neon Pagamentos lançou uma nova função, batizada de “Arredondar Meus Centavos”.

LEIA TAMBÉM > Inflação sob controle afeta investimentos

Ao pagar com o cartão de débito da Neon, os clientes terão a opção de arredondar os valores para cima, aplicando os centavos da diferença automaticamente no CDB (Certificado de Depósito Bancário) do banco Votorantim, parceiro da fintech, que rende de 95% a 101% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e tem liquidez diária.

Esse investimento é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que assegura, em caso de calote da instituição financeira, até o valor de R$ 250 mil por pessoa.

Segundo a fintech, a novidade pretende facilitar e incentivar o hábito de investir. A ideia é separar o troco de gastos diários, como refeições, e colocar em uma aplicação, só que isso é feito de maneira automatizada e digital, explica a Neon.

A função está disponível apenas para aqueles que iniciarem um investimento. Quem optar por ativar a modalidade também terá a opção de aplicar até dez vezes o trocado das compras. Ou seja, quem ficar com troco de R$ 0,75, pode direcionar automaticamente R$ 7,50 da sua conta para a aplicação no CDB.

A Neon detalha que o dinheiro de quem aderir à função só será investido após os trocados acumulados chegarem a R$10. Antes disso, eles não rendem. Caso deseje resgatar os valores antes do investimento, basta desativar a função no app.