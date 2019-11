Nissan estende condições especiais de três anos sem pagar juros

O Nissan Kicks, um dos mais vendidos da categoria, eleito pela revista Quatro Rodas como o melhor SUV no terceiro ano consecutivo em 2019. Produzido na fábrica da Nissan em Resende (RJ), o aventureiro urbano pode ser adquirido na versão SL com câmbio CVT por meio do financiamento em até 36 meses sem juros, com bônus de até R$ 7 mil. Central multimídia com tela de sete polegadas e câmera de ré integrada, chave eletrônica presencial e controles eletrônicos de tração e estabilidade são alguns dos equipamentos que já vem de fábrica no modelo.

Outra opção para adquirir o Kicks é o plano Nissan Replay com troca programada. Essa modalidade oferece parcelas mais acessíveis que as de um financiamento convencional – R$ 699 para a versão S com câmbio manual, central multimídia e sistema inteligente de partida em rampas –, com a montadora garantindo a recompra do modelo no término do contrato e oferecendo, ainda, a possibilidade do cliente de utilizar esse valor para investir em outro veículo Nissan zero-quilômetro.

Nissan March e Nissan Versa com motor 1.6 também podem ser adquiridos por preços de modelos 1.0

Muita gente aguarda a chegada do fim do ano para trocar de automóvel, planejando usar o 13º salário ou outros tipos de bônus recebidos nessa época. As montadoras também aproveitam para aquecer seus negócios, tornando o momento bastante favorável para o consumidor, que deve ficar atento às promoções que invariavelmente surgem nessa época.

É o caso da Nissan, que está oferecendo condições atraentes para a sua linha e prorrogou até o dia 11 de novembro a campanha que oferece financiamento em até 36 meses sem juros e modelos com motor 1.6 vendidos a preço de 1.0, o que representa a melhor oportunidade para quem deseja, por exemplo, fazer um upgrade, trocando um carro popular por um mais potente.

Exemplificando: a campanha oferece a possibilidade de adquirir um Nissan March 1.6 SV equipado de série, com central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay, faróis de neblina e volante multifunção – com comandos de áudio e de telefone – a partir de R$ 51.490, que é o mesmo valor da versão 1.0. O modelo também possui motor 1.6 com tecnologia Flex Start, que dispensa gasolina nas partidas a frio, e 111 cv, que alia desempenho com economia de combustível.

Também é possível comprar, pela campanha, um Nissan Versa modelo 1.6 S com ar-condicionado, computador de bordo, direção com assistência elétrica, vidros e travas com acionamento elétrico e abertura interna do porta-malas, entre outros itens, a partir de R$ 52.990, o mesmo valor da versão 1.0 Conforto.

A picape Nissan Frontier também pode ser adquirida durante a campanha “Nissan zero, taxa zero” na versão LE – a mais completa, que traz itens inéditos na categoria como sistema de câmeras com visão 360° e teto solar, além do motor biturbo a diesel com 190 cv – em financiamento de até três anos com taxa zero de juros. E mais: se o consumidor incluir o seu veículo usado na troca pode receber um bônus de até R$ 10 mil. Já se a escolha for pela versão Attack o bônus pode chegar a R$ 12 mil.

Para saber mais detalhes sobre os veículos e conhecer todas as vantagens da campanha Nissan zero, taxa zero, acesse www.ofertasnissan.com.br ou vá até uma concessionária Nissan e agende seu test-drive.