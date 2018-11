Nova plataforma reúne avaliações de empresas de investimento

O buscador de investimentos Yubb, criado há dois anos, lançou uma plataforma para ajudar quem deseja escolher uma instituição financeira para investir. No ar a partir desta segunda-feira, 12, a plataforma traz avaliações sobre bancos de diferentes portes, corretoras, fintechs, entre outras empresas.

As classificações atribuídas às empresas são geradas pelos próprios usuários. Até o momento, quase duas mil pessoas já deixaram cerca de 3,5 mil avaliações no site. A plataforma mostra a experiência do próprio consumidor com esses serviços, não necessariamente de especialistas em investimentos.

Qualquer pessoa pode deixar a sua opinião sobre pontos como atendimento, custos, rentabilidade e facilidade para abrir conta, explica o fundador do Yubb, Bernardo Pascowitch. Ele calcula que, até dezembro, a plataforma vai reunir 30 mil avaliações. A previsão para o fim de 2019 é disponibilizar 150 mil avaliações.

As avaliações enviadas pelos investidores são anônimas e não têm ligação com as instituições financeiras avaliadas, afirma Pascowitch. O endereço para acessar a plataforma é https://yubb.com.br/melhores-empresas-de-investimento.

A plataforma é gratuita e não será monetizada, diz o fundador. A vantagem para o Yubb será o aumento no fluxo de visitas.