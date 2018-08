Na ponte aérea Rio-São Paulo, a Tegra Incorporadora ganhou dois prêmios Master Imobiliário neste ano. Um com o multiúso Union Square, no Centro Metropolitano carioca. Outro com o edifício corporativo 17007 Nações, em região pouco verticalizada da Chácara Santo Antônio, zona sul da capital paulista, apostando em novo eixo de desenvolvimento. Ambos foram contemplados na categoria Empreendimento.

Em terreno de 16 mil m², o Union Square reúne dois edifícios residenciais e um de conjuntos comerciais, além de um centro de compras com 145 lojas, que ocupam as bases das três torres, tudo interligado a uma praça central.

Lançado em abril de 2013, o Union Square foi entregue em dezembro de 2017. No total, são 670 unidades. O diretor de negócios da Tegra Rio de Janeiro, Marco Adnet, destaca o desenho do empreendimento, com três torres em esquinas de um mesmo quarteirão, deixando a outra esquina para a piscina e área de lazer.

A comissão de jurados do Master elogiou o "forte impacto visual" do projeto, assinado pelo arquiteto Paulo Casé. Também ressaltou a “sinergia gerada pelas diferentes atividades”, dizendo que esse projeto "faz parte da safra de empreendimentos que, em diferentes cidades do País, começa a desenhar uma nova convivência, unindo moradia, trabalho e lazer". Para Casé, o conjunto das obras inaugura uma nova forma de viver na Barra da Tijuca.

Bairro nobre na zona oeste do Rio, a Barra da Tijuca tem 174 mil habitantes. Geograficamente, está localizada no centro da Região Metropolitana do Rio.

Meio século. Em 1969, o arquiteto e urbanista Lúcio Costa, idealizou para essa região, com uma área de mais de 4 milhões de m², a criação do chamado Centro Metropolitano. Ali, de acordo com o projeto, ficariam concentrados órgãos da administração pública, diversas atividades comerciais e os serviços, próximos aos novos locais de moradia, com apartamentos que seriam construídos.

O Union Work oferece conjuntos comerciais e salas de 24 a 287 m². O Union Home, com 151 apartamentos a partir de 49 m², tem lofts e unidades de dois e três quartos. Segundo Adnet, o dois dormitórios de 77 m² custa em média R$ 600 mil. Os maiores variam de R$ 900 mil a R$ 1,1 milhão. “Já foram vendidos dois terços do total”, afirma. No Union Residence, são 180 unidades, de 55 a 85 m², com serviços de hotelaria.

A Tegra já havia sido premiada no Master Imobiliário de 2016 com World Wide Offices, também no Centro Metropolitano, onde em julho deste ano foi entregue o residencial Soho.

"Adquirimos quatro quadras", diz Adnet, explicando que, em duas, foram implantados empreendimentos com lajes corporativas e salas comerciais. "As outras duas foram destinadas às construções do Union Square e também do Soho, recém-entregue."

Na visão do diretor da Tegra, esses empreendimentos dão início à ocupação residencial do Centro Metropolitano do Rio. Segundo Adnet, a previsão é de que, com o funcionamento pleno do espaço com 90 mil m² de área construída, cerca de 3,5 mil pessoas circulem diariamente por ali, incluindo mil pessoas morando e 1,5 mil trabalhando.

Nos anos de 2012 e 2013, quando foram lançados esses projetos, o Centro Metropolitano teve peso relevante no portfólio da Tegra, com volume de mais de 50% do valor geral de vendas (VGV), de acordo com Adnet. No ano passado, porém, a incorporadora não fez nenhum lançamento no Rio. Em março passado, lançou Stories Residence, em Jacarepaguá.

Tegra é o novo nome da Brookfield Incorporações, que há 40 anos atua no Brasil, com mais de 93 mil imóveis entregues e 24 milhões de m². Presente em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, emprega cerca de 900 funcionários.