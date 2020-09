POUPEX torna crédito imobiliário rápido, com juros mais baixos e tarifas competitivas

Conquistar a casa própria é o sonho da maioria dos brasileiros, e o crédito imobiliário é a alternativa mais procurada para tornar esse desejo realidade. A POUPEX atua como um agente facilitador para a aquisição da moradia e tem sido uma importante aliada dos compradores nesse processo, tornando o caminho mais rápido, prático e online para sair do aluguel.

Além de o processo de contratação ser digital, o mutuário conta com atendimento personalizado de especialistas qualificados para prestar todas as informações sobre o produto. Agilidade nas análises, juros baixos, tarifas competitivas e segurança na operação são outros diferenciais da POUPEX, instituição financeira que está no mercado desde 1981.

Nessas quase quatro décadas de atuação, foram concedidos mais de 134 mil financiamentos imobiliários para famílias de todo o país. “Os recursos utilizados no crédito habitacional advêm da Poupança POUPEX, que possui 1,6 milhão de poupadores e R$ 6,3 bilhões de saldo”, comenta Ricardo Viana, Diretor de Crédito Imobiliário da POUPEX, ao lembrar que a empresa ocupa o oitavo lugar no ranking dos agentes financeiros que mais concedem financiamento imobiliário no Brasil.

Uma das vantagens da POUPEX é permitir a escolha do índice de correção do saldo devedor do contrato, que pode ser Taxa Referencial (TR), Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) -- a inflação oficial -- ou juros prefixados. Optando pela TR, por exemplo, o mutuário vai pagar a partir de 7,99% ao ano mais a variação da TR, que atualmente está zerada. Se achar que é melhor a variação pela inflação, vai ter o valor corrigido em a partir de 3,95% ao ano mais o IPCA, que em julho fechou em 0,36%. Por fim, ainda dá para escolher a taxa prefixada, que, nesse caso, ficará a partir de 7,50% ao ano.

“O cliente fica com a liberdade de avaliar o melhor indexador conforme o próprio perfil, a capacidade financeira e o prazo de pagamento pretendido, considerando em sua decisão, também, questões externas, como o cenário macroeconômico”, diz o executivo. “Na POUPEX, o mutuário pode escolher entre TR, IPCA ou juros prefixados. E ainda há uma significativa vantagem: nos contratos novos, seja qual for a forma de correção definida, o cliente poderá, em até 30 meses, fazer a alteração para outro índice disponível, considerando as condições vigentes no momento da mudança”, complementa Viana.

Vale destacar ainda que o Crédito Imobiliário Digital POUPEX está disponível para o público em geral e pode ser usado para a aquisição de imóvel residencial ou comercial, de terreno ou para construir a casa própria.

Ricardo Viana lembra que o processo de financiamento é bastante transparente e passa por cinco fases: