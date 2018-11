Empresas chinesas promovem feira de emprego com mais de 100 vagas no Brasil

Um grupo de 14 empresas chinesas realiza no próximo dia 25 de novembro, em São Paulo, uma feira de recrutamento de emprego com mais de 100 vagas para nível médio e superior. O objetivo é preencher 129 postos de trabalho em diferentes áreas da indústria e dos serviços, mas o número pode aumentar até o dia da seleção. A consulta das vagas e as inscrições podem ser feitas através do site do Instituto Confúcio da Universidade do Estado de São Paulo (Unesp): http://www.institutoconfucio.com.br/.

As vagas em aberto são variadas e abertas a profissionais com diferentes formações. Algumas das vagas em aberto são para advogado, engenheiro de softwares, gerente de marketing, gerente de vendas e tradutor. Todos os cargos exigem formação pelo menos bilíngue (inglês ou mandarim e português) e a maioria exige domínio de inglês, português e mandarim. As vagas são para atuação em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Pouso Alegre (MG).

A feira de recrutamento, que chega à terceira edição, é promovido em parceria pela Associação de Empresas Chinesas no Brasil (Abec), pelo Instituto Confúcio, da Unesp, e pela consultoria empresarial IEST.A primeira edição, em 2016, ofereceu 100 postos de trabalho e a segunda, em 2017, foram mais de 120.

A seleção

Os candidatos interessados nas vagas devem acessar o site do Instituto Confúcio na Unesp, preencher o formulário de inscrição e enviá-lo ao e-mail indicado até o dia 21 de novembro de 2017. Cada candidato pode se inscrever a até três vagas.

A central do instituto vai analisar as inscrições e entrará em contato com os candidatos pré-aprovados para as entrevistas pessoais, que serão realizadas no dia 25 de novembro, na sede do instituto, em São Paulo, localizado na Rua Dom Luis Lasanha, n° 400, Ipiranga.

Cada empresa envolvida no processo enviará selecionadores para avaliar pessoalmente os candidatos no dia da seleção.

Confira as empresas e vagas

1. DAHUA TECHNOLOGY BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA.

Setor: Equipamento de segurança

Local: São Paulo – SP

Gerente de Venda(chinês/português/inglês) 2 vagas

Gerente de Projetos(chinês/português/inglês) 1 vaga

Financeiro(chinês/português/inglês) 1 vaga

Estagiário(chinês/português/inglês) 1 vaga

Assistente de Marketing(chinês/português/inglês) 1 vaga

2. HIKVISION DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Setor: Indústria de Produtos Eletrônicos

Local: São Paulo – SP

Assistente de Vendas(chinês/português/inglês) 2 vagas

Gerente de Produtos(chinês/português/inglês) 2 vagas

Vendedor Setorial(chinês/português/inglês) 2 vagas

Suporte Técnica (chinês/português/inglês) 2 vagas

Realizar venda através de canal de distribuição (chinês/português/inglês) 2 vagas

3. SDC do Brasil Serviços Marítimos Ltda.

Setor: Dragagem

Local: Rio de Janeiro – RJ

Serviço de Assuntos Marítimos(chinês/português/inglês) 2 vagas

Gestão de Obra(português/inglês) 2 vagas

Gestão de Porto(português/inglês) 2 vagas

Administrativo(chinês/português/inglês) 2 vagas

Estagiário(português/inglês) 2 vagas

Financeiro/Estagiário financeiro(chinês/português/inglês) 2 vagas

4. CHINT Elétricos América do Sul Ltda

Setor: Indústria de Eletricidade

Local: São Paulo – SP

Gerente de Venda(português/inglês) 3 vagas

Gerente de Produtos(português/inglês) 1 vaga

Gerente de Marketing(português/inglês) 1 vaga

5. XCMG INDUSTRIA DO BRASIL

Setor: Indústria de Fabricação de Máquinas

Local: Pouso Alegre - MG

Tradutor Chinês-Português(chinês/português) 7 vagas

Advogado(chinês/português) 1 vaga

Gestão de Vendas(chinês/português) 2 vagas

Designer de Transmissão de Energia(chinês/português) 1 vaga

Designer Elétrico(chinês/português) 1 vaga

Designer de Ferramental Produtivo(chinês/português) 1 vaga

Designer Mecânico(chinês/português) 3 vagas

Gestão de Qualidade e Tecnologia(chinês/português) 1 vaga

Financeiro e Contabilidade(chinês/português) 2 vagas

Diretor Financeiro Oversea(chinês/português) 1 vaga

6. BYD do Brasil Ltda

Setor: Chassi ônibus / Painel Solar

Local: Campinas - São Paulo

Compras Internacional(chinês/português/inglês) 2 vagas

Engenheiro(chinês/português/inglês) 3 vagas

7. ICBC do Brasil

Setor: Finanças

Local: São Paulo – SP

Operador de transações financeiras(chinês/português/inglês) 1 vaga

Financeiro em Geral(chinês/português/inglês) 1 vaga

Suporte Técnica(chinês/português/inglês) 1 vaga

Liquidação em Geral(chinês/português/inglês) 1 vaga

Gerente de Contas(chinês/português/inglês) 1 vaga

8. Hanergy do Brasil

Setor: Energia Renovável

Local: São Paulo – SP

Gerente de Investimento e Financiamento(português/inglês) 1 vaga

Gerente de Recursos Humanos(chinês/português/inglês) 1 vaga

Gerente de Venda Sênior de E-Commerce(português/inglês) 1 vaga

Gerente de Venda de Materiais de Construção de Energia Solar(português/inglês) 2 vagas

Gerente de Venda de Canal de Produtos Eletrönicos de Consumo(português/inglês) 2 vagas

Gerente de Marca Senior(português/inglês) 1 vaga

Gerente Comercial Senior(português/inglês) 1 vaga

9. PANDA DO BRASIL TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

Setor: TECNOLOGIA FINANCEIRA

Local: São Paulo – SP

Gerente Financeiro(chinês/português/inglês) 1 vaga

Gerente de Controle de Risco(chinês/português/inglês) 1 vaga

Gerente de Serviço de Atendimento ao Cliente(chinês/português/inglês) 1 vaga

Analista de Crédito(chinês/português/inglês) 2 vagas

Analista de Operações Comerciais(chinês/português/inglês) 2 vagas

Analista de Operações de Marketing (chinês/português/inglês) 2 vagas

Assistente Financeiro(chinês/português/inglês) 1 vaga

Analista de Impostos(chinês/português/inglês) 1 vaga

Analista Financeiro(chinês/português/inglês) 1 vaga

10. DIDI CHUXING

Setor: Internet

Local: São Paulo – SP

Coordenador de Experiência do Cliente(português/inglês) 1 vaga

Analista de Operações(português/inglês) 5 vagas

Coordenador de Operações(chinês/português/inglês) 4 vagas

Cientista de dados(chinês/português/inglês) 1 vaga

Coordenador de Análise de Produtos(chinês/português/inglês) 1 vaga

Analista de Negócios(chinês/português/inglês) 3 vagas

Backend Engineer Engenheiro de Backend(português/inglês) 6 vagas

Engenheiro de Software(português/inglês) 2 vagas

Arquiteto de Segurança(português/inglês) 2 vagas

11. Huobi Brasil

Setor: Tecnologia

Local: São Paulo – SP

Estágio Operações (chinês/português) 1 vaga

Estágio Atendimento ao Cliente(chinês/português) 1 vaga

Especialista de Operações(chinês/português) 1 vaga

Gerente de Operações (Trader) (português/inglês) 1 vaga

Especialista de Marketing(chinês/português) 1 vaga

12. Nuctech do Brasil Ltda

Setor: Equipamento de segurança

Local: São Paulo – SP

Assistente de Produção(chinês/português) 2 vagas

Assistente Financeiro(chinês/português/inglês) 2 vagas

Técnico em Eletronica(chinês/português/inglês) 1 vaga

13. WUHAN FIBERHOME INTERNACIONAL TECNOLOGIAS DO BRASIL

Setor: Telecomunicações

Local: São Paulo – SP Rio de Janeiro – RJ

Assistente Administrativo (português/inglês) 1 vaga

Assistente Financeiro (português/inglês) 2 vagas

Assistente de Logística (português/inglês) 1 vaga

Especialista de Mercado(português/inglês) 1 vaga

14. CPFL ENERGIA

Setor: Energia

Local: Campinas - São Paulo

Secretária Executiva(chinês/português/inglês) 2 vagas

Tradutor(chinês/português/inglês) 2 vagas

Gestão de Suprimentos(chinês/português) 1 vaga