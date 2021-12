A decisão de trabalhar por conta própria

O Brasil tem 37,7 milhões de idosos e a Organização das Nações Unidas estima que, em dez anos, o País tenha a quinta maior população de pessoas a partir de 60 anos do mundo. O aumento da expectativa de vida, combinado à falta de oportunidades para o público maduro no mercado de trabalho formal, é um dos fatores que impulsionam o empreendedorismo nessa faixa etária. Mas ele não é o único: com a longevidade e a experiência acumulada durante toda a trajetória de vida, muitas pessoas querem continuar produtivas e contribuindo com a sociedade.

Esse é o caso de Janete Costa, 64 anos, fundadora e sócia da Free Soul Food Comida Natural, uma empresa de alimentação criada em 2016 e que emprega imigrantes em situação de vulnerabilidade. Ela conta que logo que se aposentou começou a buscar opções para um negócio próprio e esse segmento foi uma opção natural. “Mas fui a uma palestra do segmento e desanimei, pois vi que as pessoas trabalhavam 18 horas por dia e não era isso o que eu queria”, conta. Com a ajuda da filha, que morava na época fora do País, pesquisaram muito e encontraram o nicho em que queriam atuar. “A Free Soul Food já nasceu cumprindo cinco Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e, desde o começo, pensamos na inclusão e na geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. Com o passar do tempo, focamos nas imigrantes e hoje esse público representa 95% da nossa equipe”, explica, acrescentando que mulheres de 16 países já passaram pela empresa, que dirige ao lado da filha, sua sócia.

Para Mórris Litvak, fundador e CEO da Maturi, plataforma que ajuda no reposicionamento dos maduros oferecendo vagas no mercado formal, além de dar consultoria, cursos e palestras para quem quer estruturar um negócio, o empreendedorismo é um caminho para que as pessoas mantenham sua qualidade de vida em todas as fases. Litvak conta que a grande inspiração para a empresa foi sua avó, que trabalhou até os 80 anos e, após parar, teve um declínio muito rápido de sua saúde, falecendo aos 82 anos. “Acredito que, se ela tivesse se planejado e pensado em outras opções para sua carreira, poderia ter continuado por mais tempo fazendo o que ela gostava”, afirma. Para ele, o futuro das relações de trabalho passa pelo empreendedorismo. “Hoje no Brasil já temos mais pessoas trabalhando por conta própria, como freelancers, consultores e outros, do que em regime CLT. E acredito que no futuro isso será cada vez mais frequente, e com negócios de impacto social que possibilitam outros ganhos além do financeiro”, finaliza. A fundadora da Free Soul Food concorda: “É muito gratificante saber que nosso trabalho também transforma a vida de outras pessoas”, diz Janete.

Encare o medo de mudanças

Para pivotar na carreira, é importante se conhecer e saber Aonde você quer chegar

Nunca é tarde para recalcular a rota. A qualquer momento da vida, é possível seguir um novo caminho profissional. Essa foi a mensagem principal do primeiro painel do evento, chamado “Pivotei minha carreira”, e que trouxe um bate-papo entre Stella Brant, sócia e CMO da Liv Up, e Ricardo Natale, CEO do Experience Club.

Stella contou que começou na carreira executiva e ficou 20 anos na Ambev. Seu momento de pivotar ocorreu quando ela decidiu sair da empresa para embarcar no projeto de um unicórnio, a 99. “Eu me apaixonei por esse mundo de tecnologia e inovação”, disse ela. “Em startup, a gente tem mais hipóteses do que certezas”, completou.

Stella destacou a importância de se abrir mais espaços para mulheres em ambientes predominantemente masculinos. “É preciso dar mais oportunidades não só para mulheres como para mães. É necessário ter intenção, ter ação e ser um trabalho contínuo.”

A vida de mulher e de empreendedora mostra que é preciso encarar as batalhas, e Ricardo perguntou onde Stella busca forças quando pensa em desistir. “No meu caso, eu busco forças na minha família. Em quem me faz acreditar que tudo é possível”, disse.

Por fim, ela deu um conselho para quem quer mudar de carreira, mas está com medo: “Vai com medo mesmo, porque ele não passa. O que ele precisa é ser menor do que seu desejo de mudança. Saiba o que você quer e onde quer chegar. Esse é o melhor caminho para o seu propósito”.

Pesquisa mostra que mais mulheres empreendem por sonho

Diferentemente das mulheres com negócios estabelecidos antes da pandemia, as que começaram a empreender entre 2020 e 2021 estão buscando realizar seus sonhos. Esse é um dos dados mais surpreendentes revelados pela recente pesquisa Empreendedorismo Feminino: O Voo Delas/2021, do Aladas com o Sebrae-SP.

O estudo comparou mulheres com empresas criadas bem antes, pouco antes e durante a pandemia da covid-19 e, entre as revelações, mostra que, agora, elas se sentem mais preparadas em relação às habilidades socioemocionais e estão estudando mais (média de 25,7 horas/mês dedicadas à capacitação).

A principal motivação para empreender é a autonomia e a flexibilidade (46%) e elas seguem dependendo de recursos próprios para montar o negócio (78% das entrevistadas).

26% dos microempreendedores individuais têm mais de 50 anos de idade, segundo pesquisa Perfil do MEI, do Sebrae/2019.

14 milhões de brasileiros empreenderam em 2020, e o grupo entre 55 e 64 anos cresceu 115%, segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM).