A força da liderança feminina

Impossível falar sobre empreendedorismo feminino no Brasil sem mencionar Luiza Helena Trajano. Presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, ela se destaca atualmente como uma das empresárias de maior sucesso do País e foi considerada, neste ano, uma das cem pessoas mais influentes do mundo pela revista americana Time.

Na última semana, Trajano participou de uma entrevista com Chris Aché, mentora do movimento Aladas, durante o evento O Voo Delas – A Transformação de Todos. No encontro, falou sobre sua trajetória profissional e sobre seu destaque como líder de diversos movimentos sociais. “Todo empresário tem de se dedicar a causas. Eu sempre senti que o País era nosso e que eu tinha que atuar como protagonista”, pontuou.

Ao falar de sua história, ela relembrou o início da vida no interior paulista e o apoio que recebeu quando decidiu empreender. “Eu fiz questão de manter minha origem. Nunca tive dó de mim e também nunca disse ‘vou chegar lá’. Eu sempre recebi incentivos que mostraram que eu estava onde precisava estar.”

Gestão de sucesso

Trajano diz ainda que buscou encontrar nos erros e nas perdas pessoais a força para expandir seus planos. “Eu não gosto de errar a mesma coisa duas vezes, porque temos de dar espaço para outros erros.”

Foi a partir dessa perspectiva que buscou implementar um estilo de gestão próprio, ao qual credita parte do sucesso. “Antigamente, a gestão era mecânica, tudo era visto como um relógio, uma máquina. [...] Eu sinto tanto intelectualmente quanto intuitivamente e faço, depois eu explico teoricamente. Esse estilo se chama caótico e hoje tem sido pesquisado, mas eu pratico há muito tempo.”

Inspiração para outras mulheres, ela diz que buscou referências tanto na família quanto na história de empresárias como Anita Roddick, criadora da marca The Body Shop, e Sonia Hess, da marca Dudalina, dentre outras que a ajudaram crescer profissionalmente. “No começo, não queria trafegar na área masculina, mas isso me ajudou muito. [...] Quando você tem uma empresa que vai crescendo e você se torna CEO, há a solidão da decisão final ser sua e isso não é tão fácil. Por outro lado, você também tem de se armar de pessoas que possam estar juntas. Eu sempre busquei não ficar sozinha.”