A importância do esforço coletivo

O que as grandes empresas têm feito por elas? Esse foi o tema de um painel que trouxe Daniela Graicar, CEO da agência PROS e fundadora do Movimento Aladas, como mediadora, e reuniu líderes que falam e agem em favor do empreendedorismo feminino. Foram eles: Bibiana Leite, diretora de Desenvolvimento de Parcerias de Conteúdo do YouTube para a América Latina, Marcelo Pimentel, CEO das Lojas Marisa, e Luciane Dalmolin, diretora de Vendas para Pequenas Empresas da Dell Technologies.

Cada vez mais conscientes do seu papel social, as empresas têm abraçado e liderado iniciativas de apoio à potência da mulher. Bibiana contou que Google e YouTube promovem diversas oportunidades, treinamentos e programas para mulheres que tenham interesse em empreender. “Trabalhamos com criadores de conteúdo, que são também empreendedores. Eles estão à frente de seus canais e empregam pessoas que os ajudam a desenvolvê-los”, contou. Um dos programas para criadoras mulheres é o I am Remarkable, cujo objetivo é que elas tenham ainda mais autoconfiança.

Empreender sozinha é muito difícil e, por isso, há iniciativas como o DWEN, programa da Dell Technologies que capacita mulheres empreendedoras para o crescimento de seus negócios por meio do poder da tecnologia, da expansão das redes de contato globais e do acesso ao capital. “Eu acho fundamental que nós possamos criar outras propostas como essa, para ajudar as mulheres a criar coragem para empreender, observando pares no mercado que possam apoiá-las”, disse Luciane.

Marcelo explicou que a Marisa tem como missão promover a autoestima da mulher. “Há cerca de três anos, a empresa vem trabalhando mais do que a troca de produtos e serviços com suas clientes diretas, mas o papel delas na sociedade”, contou. Uma das iniciativas mais recentes é o Universo M, plataforma digital com conteúdos voltados às mulheres.

Depois de mostrarem o que cada uma de suas organizações tem feito em prol do empreendedorismo feminino, os convidados falaram sobre o papel das outras empresas. Os três foram unânimes ao dizer que é preciso sair da teoria e ir para a prática, cada vez mais. “É preciso educar não só as pessoas, mas também as empresas, sobre o valor de investir no empreendedorismo feminino”, disse Marcelo.

Luciane destacou a importância de as mulheres usarem seus soft skills, como a autoconfiança, empatia, sensibilidade, a seu favor. “Nós já temos esses superpoderes, nós só temos que empregá-los, na prática, no dia a dia nas nossas organizações.”

Entretanto, Bibiana mostrou que não só a mulher precisa mudar, mas o seu entorno também. “As pessoas ao redor da gente têm de fazer seu papel para que nós não precisemos de um esforço tão grande para aumentar a nossa autoconfiança. É uma perspectiva que precisa ser considerada”, concluiu ela.