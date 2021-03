Alto Escalão: Amil tem novo CEO

Antes no comando de operações, como COO, Edvaldo Vieira foi promovido a CEO. José Carlos Magalhães, CEO do UnitedHealth Group Brasil, estava interino.

Next. O banco digital tem na presidência Renato Ejnisman, ele que era diretor executivo do Bradesco e respondia por BRAM, BAC Florida Bank, Câmbio, Private e Corporate One.

Bradesco. Foi criada uma vice-presidência voltada a clientes no banco, nas mãos de Rogério Câmara, como Chief Customer Officer.

Natura &Co. A holding terá novo CFO no final do ano: no lugar de José Antonio de Almeida Filippo ficará Guilherme Castellan (ex-ABInBev), que entra como CFO adjunto.

PepsiCo. Alexandre Carreteiro (ex-Nestlé) ingressa como presidente da operação no Brasil.

Philip Morris. A nova Head de Assuntos Médicos é Dérica Serra.

Nuvemshop. Começam os diretores Eleftheria Digentiki (ex-McKinsey) em Gestão de Pessoas e Cultura; e Gonzalo Latugaye (ex-Mondelez) em Marca e Comunicação.

Chicco. O novo CEO é Fernando Bueno (ex-P&G).

Domino’s Pizza. O novo diretor de tecnologia e supply é Bruno Oliveira (ex-Cinemark, ABInbev).

Ibef. Luciana Medeiros, sócia da PwC, é a primeira mulher na presidência do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo.

Capgemini. Para liderar o hub de inovação aplicada (AIE) no Brasil vem Silvio Dantas (ex-IBM).

PicPay. Ex-SafraPay, Adriano Navarini entra como diretor sênior de PJ e Aceitação.

Kimberly-Clark. Foi promovido a diretor nacional de vendas Victor Silva, no lugar de Claudio Vilardo, atual diretor sênior de transformação e excelência comercial para América Latina.

Siemens Healthineers. Claudio Santos chega como diretor geral, substituindo Armando Lopes, agora diretor geral de diagnóstico por imagem e digitalização para América Latina.

DAF Caminhões. Passa a diretor de serviços ao cliente Adcley Souza.

Pronep Sodexo. Para diretora comercial chega Carmen Ribeiro (ex-BSL).

FM Logistic. Luciana Lacerda foi promovida a diretora de operações.

GI Group. Felipe Iotti (ex-GSK) ingressa como head de RH.

DynAdmic. Valérie Behr torna-se country manager no Brasil.

Semantix. Thiago Lima é o novo CTO, ele que fundou a LinkApi, adquirida pela multinacional.

SoftwareONE. Ingressa Eronides Júnior como COO.

Service IT. Jorge Toda (ex-Sonda) foi contratado para VP de novos negócios e alianças.

Keeggo. Amanda Diaz é head de cultura, vinda da HProjekt.

Assim Saúde. Fábio Maia assume a diretoria comercial.

BenCorp. Danilo Sarti é o novo diretor médico.

ePHARMA. Bruna De Vivo foi promovida a diretora associada de operações PBM e Redes.

BBM Logística. Edna Morilla (ex-Arysta, Norsk Hydro) será responsável por Gente e Gestão, ESG e Qualidade.

Blue Star Group. O novo Country Manager é Adriano Magalhães (ex-Aptar), sucedendo a Claiton Santos, agora à frente da expansão global do grupo argentino.

Mirum. Foi promovido a CEO Robson Ortiz, no lugar de Guilherme Gomide, que segue no conselho da agência.

GDB-ROIx. O novo CTO é Ricardo Marques.

Amakha Paris. Contratou Marina Gentil, diretora de expansão.

Planalto. Felippe Wildhagem (ex-Algar e Aviva) entra como diretor de operações (COO).

Cazamba. Ingressa como gerente comercial Carla Lopes (ex-Africa e Unilever).

Avantgarde. Ricardo Bruno assume a presidência no Brasil.

Pottencial Seguradora. Cláudio Lendecker passa a diretor comercial.

Clarios. Marcelo Barreto é o novo diretor da unidade de negócios aftermarket.

BDOO. Denis Lopardo deixa a Scoo para criar a consultoria de mobilidade.

