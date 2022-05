Alto Escalão: André Brandão assume a BBCE

O ex-presidente do Banco do Brasil, André Brandão, é o novo presidente da BBCE, de comercialização de energia, no lugar de Carlos Ratto.

Waze. Heloisa Pinho foi promovida a country manager.

Grupo SBF. Ari Carmona (ex-Unico) assume como VP de tecnologia.

ClearSale. Contratou Alexandre Mafra (ex-Focus Energia) para CFO.

JBS. O novo diretor de sustentabilidade no Brasil é Maurício S. Bauer (ex-WWF).

Ticket. Cristiano Fontes (ex-McKinsey) chega como diretor de estratégia e desenvolvimento.

Iguatemi. Entra como VP comercial Thiago Coelho (ex-Coca-Cola).

Ecom Energia. Anuncia Carla Cardilo (ex-Vogel) sua CFO.

CBA. Albino Mercado Junior passa a diretor de engenharia e tecnologia.

Swiss Re. Guilherme Perondi amplia o escopo como vp executivo de Corporate Solutions no Brasil.

Africa. Promoveu Angerson Vieira a diretor de criação executivo.

Motorola. Georgia Sbrana (ex-Ericsson) chega como diretora de vendas B2B na América Latina.

BMW Motorrad. Julian Mallea passa a CEO.

J&J. Fernando Diniz ocupa o posto de diretor de distribuição da divisão Consumer Health.

Banco Fibra. Jairo Avritchir (ex-Portocred, UBS) entra como diretor executivo de tecnologia e transformação digital.

Sanofi. Com Rodolfo Hrosz rumo à Índia, quem o sucede como general manager Consumer Healthcare Brasil é Carmenza Alarcon.

QuintoAndar. Chegam Larissa Fontaine (ex-Google) como Chief Product Officer e Frederico Sant'Anna (ex-Red Ventures), vp de soluções para imobiliárias.

Alright. Trouxe Riza Soares como CEO, ao passo que Domingos Secco Jr torna-se diretor presidente.

Motul. Mariano Perez (ex-Pirelli) foi contratado para general manager no Brasil.

Ducati. Daniel Paixão (ex-Audi) é o novo CEO, no lugar de Diego Borghi, atual diretor de vendas da Audi do Brasil.

Gringo. Antonio Marchese (ex-Bitfy) está como CMO.

Justo. Daniel Pereira (ex-Marfrig, Makro) foi contratado como head comercial no Brasil.

Alfa Seguros. O novo diretor comercial é Leonardo Zavatini (ex-Franq, Bradesco).

Elastic. À frente de setor público está Bruno Bergamaschi (ex-Liferay).

Gupy. Trouxe para liderar diversidade e inclusão (D&I) Tamara Braga (ex-Heineken).

L’Oréal. Márcia Silveira torna-se head de diversidade, equidade e inclusão.

Birdie. Eduardo Kazmierczak (ex-Neogrid) lidera produtos e tecnologia da startup.

Zarpo. Hélène du Vignaud é a nova CRO e Douglas Akira Omae o CTO.

DAF Caminhões. O novo diretor de desenvolvimento de produtos é Alan Messias, no lugar de Jarno Broeze, agora na Holanda.

Mercer. Antonio Botelho (ex-Transpetro) está como diretor de negócios "Career".

BeFly. Luiz Café assume a diretoria executiva de inovação.

