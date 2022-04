Alto Escalão: Beatriz Lacaz no comando do Société Générale Brasil

Antes líder da divisão comercial, Beatriz Lacaz torna-se líder do Société Générale no Brasil, sucedendo a Luis Sainz, atual líder de América Latina.

Raízen. Carlos Alberto Bezerra de Moura, vindo da BRF, é o novo diretor financeiro e de RI (Relação com Investidores).

BRF. Assume como VP (vice-presidente) financeiro e DRI (diretor de relação com investidores) Fabio Mariano, antes na controladoria.

Takeda. Para comandar a empresa no Brasil veio José Manuel Caamaño, ex-México e América Central & Caribe, ao passo que Renata Campos segue para Singapura.

Even. Daniel Matone assumirá como CFO (diretor financeiro) e DRI (diretor de relação com investidores) no lugar de Carlos Wollenweber, que terá a mesma posição na Melnick.

Seacrest Petróleo. Rafael Grisolia (ex-Vibra e Petrobras) chega como CFO (diretor financeiro, Chief Financial Officer).

Elopag. Antes conselheira, Melissa Sayon passa a CEO.

Safra. À frente do Safrapay está Pedro Coutinho (ex-Getnet).

Meta. O novo diretor de RH para a América Latina é Marcio Oliveira (ex-Mercado Livre).

NOF Metal Coatings. Kai-Uwe Hirschfelder (ex-Porsche Consulting) entra como diretor-geral para América do Sul. E Haroldo Chieza (ex-Norsk Hydro) é o novo diretor comercial.

Nstech. Contratou Juliana Tubino (ex-RD Station) como CEO.

Apê11. Caio Carrato (ex-Tegra e Gafisa) assume como diretor executivo comercial.

Nestlé. Fabio Spinelli foi nomeado líder de Nutrição Infantil.

SIG Combibloc. Para CFO (diretor financeiro) Américas ingressa Samara Dias (ex-Prysmian Group).

5àsec. Promoveu a vice-presidentes Alex Quezada (desenvolvimento de negócios) e Fernando Toledo (operações).

Beiersdorf. Juliana Torres (ex-Unilever) dirige a fábrica no Brasil no lugar de Camila Pacheco, atual VP da Cadeia de Suprimentos América Latina.

Amaro. Chega Rebeca Knijnik (ex-Oracle) como gerente de sustentabilidade.

Neon. Koji Pereira (ex-Twitter) assume a área de design produtos da fintech.

Kimberly-Clark. Anuncia Ronaldo Art diretor de marketing (ex-Janssen).

Grupo Multifaces. Antes CMO (diretora de marketing), Vanessa Donnianni passa a CEO.

Take Blip. Paulo Kimura (ex-Serasa Experian) está como diretor de segurança da informação e governança de TI.

Bombril. Felix Boeing Junior (ex-Flora/J&F) é o novo diretor comercial.

Sympla. Fábio Lima (ex-Telecine) chega como líder de Digital.

Cobli. Rafael Lima (ex-Alelo) entra como novo diretor de Canais e Parcerias.

Instituto Anga. Para diretora executiva vem Marcela Toguti (ex-Instituto BRF).

Construtivo. Promoveu Cesar Calderaro a diretor de inovação em Building Information Modeling.

Santillana. Luciano Monteiro assume comunicação global e sustentabilidade.

Tortoro, Madureira & Ragazzi. A nova sócia é Viviane Girardi, ex-presidente da AASP.

Contato: luana.pavani@estadao.com